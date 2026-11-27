திருவள்ளூர் அருகே 12 கொத்தடிமை தொழிலாளர்கள் மீட்பு - ஒப்பந்ததாரர் கைது
மரம் வெட்டும் பணியில் தொழிலாளர்களை ஈடுபடுத்திய ஒப்பந்ததாரர் கபிலன் என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
Published : November 27, 2026 at 4:22 PM IST
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் அருகே கொத்தடிமை தொழிலாளர்களாக வேலை செய்த குழந்தைகள் உட்பட 12 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவள்ளூரை அடுத்த பாண்டூர் கிராமத்தில் கொத்தடிமை தொழிலாளர்களாக சிலர் வேலை செய்து வருவதாக வருவாய் கோட்டாட்சியர் பிரசாந்துக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதனையடுத்து அவர் நேற்று முன்தினம் (நவ.25) அப்பகுதியில் நேரில் ஆய்வு செய்தார். அப்போது, அங்கு மரம் வெட்டும் பணியில் 12 பேர் கொத்தடிமைகளாக ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்ட கோட்டாட்சியர் பிரசாந்த், காவல்துறையினர் உதவியுடன் அவர்களை மீட்டு திருவள்ளூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு அழைத்து சென்றார். அங்கு அவர்கள் அனைவருக்கும் விடுவிப்பு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
மேலும் அவர்களுக்கு அரசு வழங்கும் நிவாரணத் தொகையை பெறுவதற்காக, அவர்களது பெயரில் வங்கிக் கணக்குகளை தொடங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை அதிகாரிகள் தொடங்கியுள்ளனர். மீட்கப்பட்ட தொழிலாளர்கள் திருத்தணி அடுத்த அகூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆவார்கள். மீட்கப்பட்டவர்களில் 6 முதல் 16 வயது வரை 6 சிறுவர்கள் இருப்பதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக பாண்டூர் கிராம நிர்வாக அலுவலர் அளித்த புகாரின் பேரில், திருவள்ளூர் வட்டக் காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். இதில் தொழிலாளர்களை மரம் வெட்டும் பணியில் ஒப்பந்ததாரர் கபிலன் (40) ஈடுபடுத்தி வந்தது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இவர் மரம் வெட்டுவதற்காக பட்டியலின வகுப்பைச் சார்ந்த 3 குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு தலா ரூ.40 ஆயிரம் கொடுத்து கடந்த ஒரு வாரமாக வேலை வாங்கி வந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, கபாலிக்கு எதிராக 'கொத்தடிமை முறை ஒழிப்புச் சட்டம் (1976)' பிரிவு 16 மற்றும் 17-ன் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து அவரை கைது செய்தனர்.
மேலும் போலீசாரின் விசாரணையில், 3 பெரியவர்கள் மற்றும் 5 குழந்தைகள் அடங்கிய மற்றொரு குடும்பம், உடல் ரீதியான துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகி கடந்த நவம்பர் 24-ஆம் தேதி அந்த இடத்திலிருந்து வெளியேறியுள்ளனர். அந்தக் குடும்பத்தையும் தற்போது போலீசார் அடையாளம் கண்டுள்ளனர்.
இதுகுறித்து கோட்டாட்சியர் பிரசாந்த் தெரிவிக்கையில், “மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணம் மற்றும் மறுவாழ்வு உதவிகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை தொடங்கியுள்ளோம். அவர்களின் மறுவாழ்வு பணிகளை எளிதாக்க, பல்வேறு அரசுத் துறைகளுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருகிறோம்" என்றார்.