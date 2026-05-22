எங்கள் கனவு நனவாகியுள்ளது - திருமாவளவன் நெகிழ்ச்சி
தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி மலர வேண்டும் என்று தொடர்ந்து பத்து ஆண்டுகள் பேசி வந்தோம். இன்று அது நிறைவேறியுள்ளது என திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
Published : May 22, 2026 at 4:14 PM IST
சென்னை: விளிம்பு நிலையை சார்ந்தவர்கள் இரண்டு இடங்களை பெற்றிருந்தாலும் கூட ஆட்சியில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும், தங்களது கனவு நனவாகியுள்ளதாகவும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வன்னி அரசு அமைச்சராக இன்று காலை பதவியேற்றார். இதனையடுத்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவன் எம்பி முன்னிலையில் சமூக நீதித் துறை அமைச்சராக வன்னி அரசு இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.
விசிக தலைவர் தொல் திருமாவளவன், பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிக்குமார், விசிக பொதுச் செயலாளர் சிந்தனைச்செல்வன் ஆகியோர் வன்னி அரசை 'அமைச்சர்' இருக்கையில் அமர வைத்தனர். தொடர்ந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன், முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்தார்.
முன்னதாக பேசிய சமூக நீதித் துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு, "திருமாவளவனுக்கும், மக்கள் பணியாற்ற வாய்ப்பளித்த திண்டிவனம் தொகுதி மக்களுக்கும் நன்றி. தனிப்பட்ட முறையில் மகிழ்ச்சி என்று எதுவும் இல்லை. கடந்த காலங்களில் மக்களுக்காக களத்தில் இருந்து போராட்டங்கள் நடத்தி வந்த எனக்கு அதிகாரத்தில் இருந்து மக்கள் பணியாற்றுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
மிகப் பெரிய பொறுப்பை தலைவர் திருமாவளவன் எனக்கு வழங்கி உள்ளார். இந்த பொறுப்பை சிறப்பாக செய்து நம்பிக்கைகுரியவனாக இருக்க வேண்டும். எந்த மாற்றமாக இருந்தாலும் அது மக்களுக்கான மாற்றமாக இருக்க வேண்டும். சமூக நீதித்துறையில் பல்வேறு மாற்றங்கள் நடைபெறும். நீங்கள் அதை பார்க்கப் போகிறீர்கள்" என்றார்.
இதனையடுத்து விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் எம்பி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "இன்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு பெறும் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. இந்த நிலையை எட்டுவதற்கு அனைத்து வகையிலும் ஒத்துழைப்பு நல்கிய பொதுமக்களுக்கும் நாங்கள் அங்கம் வகித்த மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சிகளுக்கும், மதச்சார்பற்ற அரசை அமைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு, அதிகாரத்தை பகிர்ந்து அளித்த தவெக தலைவர் முதல்வர் விஜய்க்கும் நன்றி.
எங்கள் கனவு இன்று நனவாகியுள்ளது. தமிழகத்தில் கூட்டணி ஆட்சி மலர வேண்டும் என்று தொடர்ந்து பத்து ஆண்டுகள் பேசி வந்தோம். இன்று அது நிறைவேறியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி ஆட்சி மலர்ந்துள்ளது. விளிம்பு நிலையைச் சார்ந்தவர்கள் இரண்டு இடங்களை பெற்றிருந்தாலும் கூட ஆட்சியில் பங்கு பெறும் வாய்ப்பு கிடைத்திருப்பது மகிழ்ச்சி" என்றார்.