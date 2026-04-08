ETV Bharat / state

தவாக வேட்பாளர்களின் வேட்புமனுக்கள் திட்டமிட்டு நிராகரிப்பு; வேல்முருகன் குற்றச்சாட்டு

நாங்கள் அதிக வாக்குகள் பெறும் தொகுதிகளை தெரிந்து கொண்டு ஆளும் கட்சியும் ஆண்ட கட்சியும் இணைந்து எங்களுக்கு எதிராக சதி செய்திருக்கிறார்கள் என்று தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தவாக தலைவர் வேல்முருகன்- செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 8, 2026 at 8:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: எங்களுக்கு செல்வாக்கு அதிகமுள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகளில் எங்கள் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் வேட்புமனுக்களை திட்டமிட்டு நிராகரித்துள்ளனர் என்று தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை தெரிவித்துள்ளார்.

வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில், தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைமையிலான கூட்டணி 234 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை அறிவித்து, வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளது. வேட்புமனு பரிசீலனையின்போது 20 வேட்புமனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன. இதனையடுத்து, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன். வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்ட 20 வேட்பாளர்களுடன் சென்று தலைமை தேரத்ல் அதிகாரியை சந்தித்து புகார் மனுவை அளித்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் வேல்முருகன் கூறுகையில், "தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைமையில் தமிழக வாழ்வுரிமை கூட்டணியை உருவாக்கி தொகுதிப் பங்கீடு செய்து, 234 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை அறிவித்து, வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளோம்.

நாங்கள் தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவுக்கு இணங்க அனைத்து ஆவணங்களையும் ஒரு முறைக்கு இருமுறை சரிபார்த்து வேட்புமனுக்களை சமர்ப்பித்தோம். ஆனால், தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள், பெரிய கட்சிகளின் துணையோடு எங்கள் வேட்பாளர்களின் வேட்புமனுக்களை வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு நிராகரித்துள்ளனர்.

வேட்புமனுக்களை நிராகரிப்பதற்கு அவர்கள் கூறும் காரணம் ஏற்புடையதாக இல்லை. தாராபுரம், துறைமுகம் குடியாத்தம், அம்பாசமுத்திரம், உள்ளிட்ட 20 தொகுதிகளில், புள்ளி(.) வைக்கவில்லை, கமா(,) போடவில்லை என்று மனுவை நிராகரித்துள்ளனர். எனவே, இதுகுறித்து தேர்தல் ஆணையம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் வரை 20 தொகுதிகளிலும் தேர்தலை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும்.

தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள், தேர்தல் ஆணையம் அளித்துள்ள அதிகாரத்தை மீறி இருக்கிறார்கள். சம்பந்தப்பட்ட தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் மீது தமிழக தேர்தல் அதிகாரியும், தேர்தல் ஆணையமும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் நீதிமன்றத்தை நாடுவோம்.

எங்கள் வேட்பாளர்களை மிரட்டுகிறார்கள்; விலை பேசப்படுகிறார்கள். அதற்கான ஆதாரம் எங்களிடம் உள்ளது. நாங்கள் அதிக வாக்குகள் பெறும் தொகுதிகளை தெரிந்து கொண்டு ஆளும் கட்சியும் ஆண்ட கட்சியும் இணைந்து எங்களுக்கு எதிராக சதி செய்திருக்கிறார்கள். பென்னாகரம் உள்ளிட்ட இடைத்தேர்தல்களில் என்னுடைய பணி என்னவென்று அவர்களுக்குத் தெரியும். அதன் அடிப்படையில் என்னுடைய திட்டமிடலுக்கு பயந்து ஆளும் கட்சியும் ஆண்ட கட்சியும் சதி செய்துள்ளனர். இதில் தேர்தல் ஆணையம் உடனடியாக தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று வேல்முருகன் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

வேல்முருகன்
தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி
வேட்புமனு
NOMINATION
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.