பொறுப்பில்லாத மகனால் உணவுக்கே கஷ்டப்படும் 55 வயது தாய் - உதவிக்கரம் நீட்டிய ஓட்டப்பிடாரம் எம்எல்ஏ

பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்க ஏற்பாடு செய்வதாகவும், மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் வீட்டிற்கு தேவையான அரிசி பருப்புக்கு உதவி செய்வதாகவும் ஓட்டப்பிடாரம் எம்எல்ஏ உறுதியளித்தார்.

ஒரு கை மற்றும் கால் செயலிழந்து கஷ்டப்படும் 55 வயது பெண் வாசுகி மற்றும் உறவுக்கார பெண் மல்லிகா
ஒரு கை மற்றும் கால் செயலிழந்து கஷ்டப்படும் 55 வயது பெண் வாசுகி மற்றும் உறவுக்கார பெண் மல்லிகா
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 30, 2025 at 3:28 PM IST

தூத்துக்குடி: ஓட்டப்பிடாரம் அருகே ஒரு கை மற்றும் கால் செயலிழந்து கஷ்டப்படும் 55 வயது பெண்ணுக்கு, அத்தொகுதி எம்எல்ஏ உதவிக்கரம் நீட்டுவதாக உறுதியளித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஓட்டப்பிடாரம் அருகே மேல மணியாச்சி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கணேசன் - வாசுகி (55) தம்பதியினர். இவர்களுக்கு மணிகண்டன் என்ற மகன் உள்ளார். கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கணேசன் இறந்துவிட்ட நிலையில், மணிகண்டன் போதைக்கு அடிமையாகி பொறுப்பில்லாமல் சுற்றி வந்துள்ளார். இதனால், வாசுகி விவசாய தொழில் செய்து அவரது மகனையும் சேர்த்து கவனித்து வந்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், சுமார் 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாசுகிக்கு வலது கால் மற்றும் வலது கை செயலிழந்து படுத்தப்படுக்கையாக ஆகியுள்ளார். அவரது மகனால் எந்த பயனும் இல்லாத காரணத்தால், வாசுகிக்கு அங்குள்ள முன்னாள் பஞ்சாயத்துத் தலைவர் ஐயாதுரை மற்றும் வீட்டின் அருகே வசிக்கும் உறவுக்கார பெண்ணான மல்லிகா உதவி செய்து வந்துள்ளனர். இதுபோன்ற சூழலில்தான் ஓட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சண்முகையாவை தொலைப்பேசியில் தொடர்பு கொண்ட மல்லிகா, வாசுகி குறித்து தெரிவித்துள்ளார்.

உடல்நல குறைவால் கஷ்டப்படும் பெண்ணுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டிய எம்எல்ஏ (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், முதலமைச்சரின் கிராம சாலைகள் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், ரூ.27 லட்சம் மதிப்பீட்டில் சாலை மேம்பாடு செய்யும் பணிகளைத் தொடங்கி வைப்பதற்காக, ஓட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சண்முகையா அப்பகுதிக்கு வந்துள்ளார். அப்போது மல்லிகா தெரிவித்ததை நினைவுகூர்ந்த எம்.எல்.ஏ, வாசுகியின் வீட்டிற்கு சென்று அவரை நேரில் சந்தித்தார்.

தொடர்ந்து அவரின் நிலைமையைக் கண்ட சண்முகையா, அவரிடம் இருந்த ரூ.5 ஆயிரம் பணத்தை எடுத்து வாசுகியிடம் கொடுத்துவிட்டு, மகளிர் உதவித்தொகை ரூ.1000 வருகிறதா? என்று கேட்டார். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “இரண்டு முறை எழுதிக் கொடுத்தும் பணம் வரவில்லை ஐயா” என்றுள்ளார்.

அதைக் கேட்ட எம்எல்ஏ, மகளிர் உரிமைத்தொகை வர ஏற்பாடு செய்கிறேன். அன்றாட தேவையான அரிசி பருப்பு வாங்கவும் உதவி செய்கிறேன். மேலும், மருத்துவரை வீட்டிற்கு அனுப்பி சிகிச்சை மேற்கொள்ளக் கூறுவதாகவும் உறுதியளித்து சென்றார்.

ஓட்டப்பிடாரம் எம்எல்ஏ
ஓட்டப்பிடாரம் எம்எல்ஏ (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து மல்லிகா கூறும்போது, "வாசுகிக்கு யாரும் இல்லை. தனியாக சிரமப்படுவதால், நான் தான் சின்ன சின்ன உதவிகளை செய்து வருகிறேன். இந்நிலையில், இன்று வருகை தந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் சண்முகையாவிடம் தேவையான உதவிகள் செய்ய முறையிட்டோம். அவரும் செய்து தருவதாக உறுதியளித்துள்ளார். அவருக்கு நன்றி” எனத் தெரிவித்தார்.

ஆர்.ஐ,க்கு எச்சரிக்கை: இதற்கிடையே தனது சட்டமன்றத் தொகுதியை பார்வையிடச் சென்ற சண்முகையாவிடம், முதியவர் ஒருவர் அவரது வீட்டிற்கு பட்டா இல்லை என்று முறையிட்டார். அப்போது, விஏஓ-வை தொலைப்பேசியில் தொடர்பு கொண்டபோது, அவர் அழைப்பை எடுக்கவில்லை. இதனால் கோபமடைந்த எம்எல்ஏ, ஆர்ஐ (Revenue Inspector) உதவியாளரைத் தொடர்பு கொண்டு, "எனது தொகுதி மக்கள் பலமுறை பட்டா கேட்டு முறையிட்டும், தற்போது வரை பட்டா கொடுக்கப்படவில்லை என்று புகார் வருகிறது. ஏன் கொடுக்கவில்லை என்று விசாரித்து உடனடியாக பட்டா தயார் செய்து கொடுக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் ஆர்ஐ-யை பணியிட மாற்றம் செய்து விடுவோம்” என்று எச்சரித்தார்.

பின்னர் தாசில்தாரை தொடர்பு கொண்டு, நான் ஆய்வு செய்தபோது வருவாய்த்துறை சார்பில் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள், கிராம வருவாய் ஆய்வாளர்கள் வரவில்லை. நான் வந்தால் இங்கு யாரும் வரமாட்டேன் என்கிறீர்கள் என்று மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கூறிக் கொள்கிறேன். எனது தொகுதியை சேர்ந்த முதியவருக்கு உடனடியாக பட்டா கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.

