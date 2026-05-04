2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஓட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஓட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: ஓட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் பி.எம்.ராமஜெயம், அமமுக தரப்பில் ஆர். சுந்தரராஜ், நாதக-வின் எம். அனுசியா, தவெக-வில் இருந்து பி. மதன்ராஜா ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 3:05 AM IST
தூத்துக்குடி: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று (மே 4) வெளியாகவுள்ள நிலையில் ஓட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரே தனி தொகுதியாக ஓட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற தொகுதி (எண் 217) உள்ளது. வஉசி, வீரபாண்டிய கட்டப்பொம்மன், வெள்ளையத்தேவன் மற்றும் வீரன் சுந்தரலிங்கனார் போன்ற சுதந்திர போராட்டத் தியாகிகளைத் தந்த தொகுதி இது. ஓட்டப்பிடாரம் (தனி) தொகுதியில் ஓட்டப்பிடாரம், செக்காரக்குடி, வடக்குகாரசேரி, சிங்கத்தாகுறிச்சி, உழக்குடி, கலியாவூர், முத்தாலங்குறிச்சி, கோவில்பட்டி, பூவாணி, மீனாட்சிபுரம், வல்லநாடு (கஸ்பா), கீழப்புத்தனேரி, வசப்பபுரம், அழிகுடி, முறப்பநாடு புதுக்கிராமம், மணக்கரை, வித்தலாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் உள்ளன.
இந்த தொகுதியை அதிமுக 4 முறையும், திமுக 3 முறையும், காங்கிரஸ் 3 முறையும், புதிய தமிழகம் 2 முறையும், சுதந்திரா கட்சி, பார்வார்டு ப்ளாக், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகியவை தலா ஒரு முறையும் வென்றுள்ளன. இதன் தற்போதைய எம்எல்ஏ-வாக திமுகவைச் சேர்ந்த செ. சண்முகையா உள்ளார்.
வாக்காளர்கள் விபரம்
இந்த தொகுதியில் மொத்தமாக 2,40,988 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில், ஆண் வாக்காளர்கள் 1,17,432 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,23,502 பேரும், மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் 54 பேரும் உள்ளனர்.
2021 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்
இந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் செ. சண்முகையா (73,110 வாக்குகள்), அதிமுக சார்பில் பி. மோகன் (64,600 வாக்குகள்), நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ம. வைகுண்டமாரி (22,413 வாக்குகள்), (புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் க. கிருஷ்ணசாமி (6,544 வாக்குகள்) ஆகியோர் களம் கண்டனர். இதுதவிர, அமமுக சார்பில் எஸ். ஆறுமுகநயினாரும் போட்டியிட்டார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் கள நிலவரம்
இந்த தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக சார்பில் பி.எம்.ராமஜெயம், தவெக சார்பில் பி. மதன்ராஜா, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் எம். அனுசியா மற்றும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் ஆர். சுந்தரராஜ் ஆகியோர் களம் காண்கின்றனர். இதேபோல், தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சார்பில் சி. செல்வகுமார் மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் சிலரும் இந்த தொகுதியில் களத்தில் உள்ளனர்.
இன்னும் சற்று நேரத்தில் (8 மணிக்கு) இங்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்க உள்ளது. ஆகையால், பிற்பகலுக்குள் இவர்களில் யார் ஆட்சியைப் பிடிப்பார்கள் என தெரிய வரும்.