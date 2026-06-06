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'விரைவில் இந்த ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்போம்' - மு.க. ஸ்டாலின் அதிரடி பேச்சு

"நாம் ஆட்சியில் இல்லையே என கவலைப்பட வேண்டாம். இப்போதைய ஆட்சி நம்முடைய தயவிலேயே நடக்கிறது. நமது கூட்டணியில் நின்று வெற்றி பெற்ற கட்சிகளின் தயவில் தான் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது" என்று மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார்

மாற்றுக் கட்சியினர் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இன்று திமுக-வில் இணைந்தனர்
மாற்றுக் கட்சியினர் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இன்று திமுக-வில் இணைந்தனர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 6, 2026 at 5:17 PM IST

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சென்னை: நம்முடைய தயவில் நடைபெறும் இந்த ஆட்சிக்கு விரைவில் முற்றுப்புள்ளி வைப்போம் என்று திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அதிரடியாக பேசினார்.

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில், காஞ்சிபுரம் வடக்கு மாவட்டம், செங்கல்பட்டு சட்டமன்றத் தொகுதியில் உள்ள மாற்றுக் கட்சியினர் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இன்று (ஜூன் 6) திமுக-வில் இணைந்தனர். நிகழ்ச்சியில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உட்பட முன்னாள் அமைச்சர்கள், நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.

அப்போது பேசிய திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், "திமுக-வின் வரலாறு 1949-ல் தொடங்கியது. 1952 சட்டமன்ற தேர்தலில் நாம் போட்டியிடவில்லை என்றாலும், பின்னர் 1957-ல் நடைபெற்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு 15 இடங்களில் வெற்றி கண்டோம். பின்னர் 1962-ல் நடைபெற்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு 50 இடங்களை பிடித்து எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்தோம். அதற்கு பின்னார், 1967-ல் அண்ணா தலைமையில் ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்றோம்.

திமுக-வில் இணைந்த மாற்றுக் கட்சியைச் சேர்ந்த நபர்
திமுகவில் இணைந்த மாற்றுக் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அண்ணாவின் மறைவிற்கு பின்னர் கருணாநிதி அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக் கொண்டார். இதன் பின்னர், 1971-ல் நடைபெற்ற தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்க வைத்தது. இந்த சூழலில் தான் 1975-ல் இந்தியாவில் நெருக்கடி நிலை அமல்படுத்தப்பட்டது. இந்த நெருக்கடி நிலையை திமுக எதிர்த்தது. ஆட்சி பறிபோகும் என தெரிந்தும், ஆட்சி முக்கியமல்ல, ஜனநாயகமே முக்கியம் என கருணாநிதி அதை எதிர்த்தார்.

இதனால் திமுக ஆட்சி 1976 ஆம் ஆண்டு கலைக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் 13 ஆண்டு காலம் நம்மால் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வர முடியவில்லை. அதே சமயம், 1996-ல் திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தது. ஆனால், 2001-ல் நடைபெற்ற தேர்தலில் தோல்வியைச் சந்தித்தது.

இதற்கு அடுத்தபடியாக, 2006-ல் வெற்றியும், 2011-ல் தோல்வியும், 2021-ல் மீண்டும் வெற்றியையும் திமுக பெற்றது. இது போன்று வெற்றி, தோல்வி என்பது திமுக-வுக்கு மாறி மாறியே கிடைத்துள்ளது. ஆகையால், நாம் ஒருபோதும் வெற்றியை வெறி கொண்டு தேடியது இல்லை. அதேபோல், தோல்வியைக் கண்டு துவண்டும் போகாமல், தொடர்ந்து உழைப்போம்.

இன்று நாம் வெற்றி வாய்ப்பு, ஆட்சி பொறுப்பை இழந்திருந்தாலும் எதிர்க்கட்சி நிலையில் இருந்து பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் எல்லாம் வந்து திமுக-வில் இணைந்துள்ளீர்கள். இதை பார்த்து நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், பெருமைப்படுகிறேன்.

மேலும், நாம் ஆட்சியில் இல்லையே என நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். இப்போதைய ஆட்சி நம்முடைய தயவிலேயே நடக்கிறது. நம் கூட்டணியில் இருந்து வெற்றி பெற்ற கட்சிகளின் தயவில் தான் இன்றைக்கு ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டுள்ளது.

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ஆளும் கட்சியில் இணைந்திருக்கும் நம்முடைய முந்தைய கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள், என்னிடம் கூறிவிட்டு தான் தவெக-வுக்கு ஆதரவளித்ததாக கூறி வருகிறார்கள். அவர்கள் என்னிடம் வந்து கேட்ட போது, உங்களுடைய விருப்பம். உங்களுக்கு இருக்கக் கூடிய ஜனநாயகத்தை நான் தடுக்க மாட்டேன். ஜனாதிபதி ஆட்சி மூலமாக பாஜக தமிழ்நாட்டிற்குள் நுழைந்துவிடக் கூடாது என்பதன் அடிப்படையிலேயே கூட்டணி கட்சிகள் தவெக-வில் இணைய சம்மதித்தேன். நம்முடைய தயவில் நடைபெறும் இந்த ஆட்சிக்கு விரைவில் முடிவு கட்ட, நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து அயராது உழைப்போம் என இந்த மேடையில் உறுதியேற்போம்" என தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து, திமுக செய்தி தொடர்பாளர்களுடன் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். வரும் காலங்களில் விவாத நிகழ்ச்சிகளில், ஊடகங்ளில், மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் மேடைகளில் எப்படி பேச வேண்டும்? என்ன பேச வேண்டும்? கொள்கை சார்ந்த முன்னெடுப்புகள் குறித்து பேசுவது தொடர்பான ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன.

TAGGED:

திமுகவில் இணைந்த மாற்று கட்சியினர்
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