சென்னை - திருச்சிக்கு ரூ.41 ஆயிரம்... இண்டிகோ விமான சேவைகள் ரத்தால் மளமளவென உயர்ந்த கட்டணம்!

விமானங்களில் அதிக கட்டணம் கொடுத்து பயணிக்கும் பிசினஸ் கிளாஸ், முதல் வகுப்பு போன்ற இருக்கைகள் மட்டுமே காலியாக இருப்பதால் கட்டணம் உயர்ந்துள்ளது.

சென்னை விமான நிலையம்
சென்னை விமான நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: இண்டிகோ விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் மற்ற விமான நிறுவனங்கள் தங்களது டிக்கெட் கட்டணத்தை பல மடங்காக உயர்த்தியுள்ளன.

இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்தில் ஊழியர்கள் பற்றாக்குறை, நிர்வாக ரீதியிலான பிரச்சனைகள் நிலவி வருகிறது. இதனால், சென்னையில் மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் உள்ள பல்வேறு விமான நிலையங்களிலும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில், சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று 4-வது நாளாக பல்வேறு விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டதாலும், தாமதமானதாலும் பயணிகள் கடும் அவதியடைந்தனர்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று அதிகாலை முதல் இரவு 8 மணி வரை மும்பை, ராய்ப்பூர், டெல்லி, ஹைதராபாத்,கோவை, திருச்சி, விசாகப்பட்டினம், அபுதாபி, இலங்கை, சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு புறப்படும் மற்றும் வருகை விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன.

இதையடுத்து, இன்று மாலை 6 மணி வரை சென்னையில் இருந்து பெங்களூரு, மும்பை, டெல்லி, கொல்கத்தா, ஹைதராபாத் ஆகிய இடங்களுக்கு செல்லும் அனைத்து இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானங்களும் ரத்து செய்யப்படுவதாக இண்டிகோ விமான நிறுவனம் தரப்பில் அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிடப்பட்டது.

சென்னை விமான நிலையம்
சென்னை விமான நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பாடு மற்றும் வருகை என சுமார் 20-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் பல மணி நேரம் தாமதமாக இயக்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாகவும், பயணிகள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.

விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டது குறித்தும், எவ்வளவு நேரம் தாமதமாக செல்லும் என்ற முறையான அறிவிப்புகளை பயணிகளுக்கு தெரிவிக்காததால் பயணிகள் பெரும் தவிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். இதனால் சென்னை விமான நிலையம் வந்து காத்துக்கொண்டிருந்த பயணிகள் சிலர், ஆத்திரமடைந்து டிக்கெட் கவுன்ட்டரை சூழ்ந்து கொண்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது அவர்கள், தங்களுக்கு மாற்று விமானத்தில் பயணம் செய்ய அனுமதி அளியுங்கள். இல்லையெனில், தாங்கள் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்த பணத்தை திருப்பி கொடுங்கள் என தொடர்ந்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அவர்களிடம் சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகளும், அந்த தனியார் விமான நிறுவன அதிகாரிகளும் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். ஆனால், சில பயணிகள் தங்கள் விமான டிக்கெட்டை மற்ற விமானங்களில் மாற்றி கொடுக்கவும் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

இன்றைய விமான டிக்கெட் விவரம்
இன்றைய விமான டிக்கெட் விவரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மேலும், இண்டிகோ விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதால் மற்ற விமான நிறுவனங்கள் தங்களது டிக்கெட் கட்டணத்தை அதிகரித்துள்ளன. குறிப்பாக ஏர் இந்தியா, ஸ்பைஸ் ஜெட் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் விமான கட்டணத்தை பல மடங்கு உயர்த்தியுள்ளன.

அதன்படி, சென்னையில் இருந்து திருச்சிக்கு ரூ.41 ஆயிரம், சென்னை - கோவை கட்டணம் ரூ.55 ஆயிரம், சென்னை - பெங்களூரு கட்டணம் ரூ.17 ஆயிரம், சென்னை- கொச்சி ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானக் கட்டணம் ரூ.27 ஆயிரம், சென்னை- டெல்லி கட்டணம் ரூ.36 ஆயிரம் என விமானங்களில் விமான கட்டணங்கள் பல மடங்கு அதிகரித்து உள்ளன. இதனால் பயணிகள் கடுமையான பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.

இந்த அதிக கட்டணத்திற்கு சென்னையில் இருந்து இன்று சில பகுதிகளுக்கு நேரடி விமான சேவை இல்லாததே காரணம் என சொல்லப்படுகிறது. உதாரணமாக, சென்னையில் இருந்து கோவைக்கு நேரடி விமானம் இல்லாமல், பெங்களூரு உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு சென்று அங்கிருந்து கோவைக்கு சுற்றி செல்லும் விமானங்களில் இத்தகைய கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படுகிறது. மேலும், அதிக கட்டணம் கொடுத்து பயணிக்கும் பிசினஸ் கிளாஸ், முதல் வகுப்பு போன்ற இருக்கைகள் மட்டுமே காலியாக இருப்பதால் கட்டணம் உயர்ந்தது போல தெரிவதாகவும் பயணிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

