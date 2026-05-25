மூளைச் சாவடைந்த பெண்ணின் உடல் உறுப்புகள் ஆறு பேருக்கு தானம்
உடல் உறுப்பு தானம் செய்த பெண்ணின் உடலுக்கு அரசு இராஜாஜி மருத்துவமனை நிர்வாகமும், மதுரை மாவட்ட நிர்வாகமும் இணைந்து உரிய மரியாதை செய்து அனுப்பி வைத்தனர்.
Published : May 25, 2026 at 3:30 PM IST
மதுரை: வாகன விபத்தின் காரணமாக தலைக்காயம் ஏற்பட்டு மூளைச் சாவடைந்த 37 வயது பெண்ணின் உடல் உறுப்புகள் ஆறு பேருக்கு தானம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கருங்காலக்குடி அருகே பூக்குழி மேடு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஊமைத்துரை. இவரது மனைவி ஜெயா (37), கடந்த மே 20ஆம் தேதி பகல் 12 மணியளவில் தனது கணவருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் பின்னால் அமர்ந்து சென்று கொண்டிருந்த போது, வேகமாக வந்த நான்கு சக்கர வாகனம் மோதியதால் தலையில் காயம் அடைந்தார்.
தொடர்ந்து, மேலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, அங்கு அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை வழங்கப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து மேல் சிகிச்சைக்காக 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அன்றைய தினம் பிற்பகல் 2.25 மணி அளவில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு தீவிர விபத்து சிகிச்சைப் பிரிவில் (Trauma Care Centre) மூளை நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டு தீவிர கண்காணிப்பில் இருந்தார்.
இந்நிலையில் கடந்த மே 22-ஆம் தேதி காலை 08.08 மணியளவில் மூளைச்சாவு அடைந்ததாக மருத்துவர்களால் அறிவிக்கப்பட்டார். பின்னர் இறந்த ஜெயாவின் உடல் உறுப்புகளை உறவினர்கள் தானம் செய்ய முன் வந்தனர். அதன் அடிப்படையில், நேற்று அவரது கணவர் ஊமைத்துரையிடம் முறைப்படி ஒப்புதல் பெறப்பட்டு, உடல் உறுப்புகள் அகற்றப்பட்டன.
தொடர்ந்து தஞ்சாவூரில் உள்ள மீனாட்சி மருத்துவமனைக்கு கல்லீரலும், திருச்சி காவேரி மருத்துவமனை மற்றும் திருநெல்வேலியில் உள்ள திருநெல்வேலி கிட்னி சென்டருக்கு தலா ஒரு சிறுநீரகமும், மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு தோல், கருவிழி, எலும்பு ஆகியவை தானமாக வழங்கப்பட்டன.
இது குறித்து மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை முதல்வர் அருள் சுந்தரேஷ் குமார் கூறுகையில், ”மூளைச் சாவடைந்த ஜெயாவின் உடல் தீவிர விபத்து சிகிச்சைப் பிரிவில் உடற்கூறாய்வு செய்யப்பட்டு, உரிய மரியாதையுடன் அவரது குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. மேற்கண்ட நோயாளியின் உறவினர்களுக்கும், காவல்துறைக்கும் அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
இந்த உடல் தானத்தால் ஆறு நபர்கள் பயனடைந்துள்ளனர். உடல் உறுப்பு தானம் செய்தவருக்கு, தமிழ்நாடு அரசு சார்பாக இறுதி மரியாதை செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன் பொருட்டு, அரசு இராஜாஜி மருத்துவமனை நிர்வாகமும், மதுரை மாவட்ட நிர்வாகமும் இணைந்து, பெண்ணின் உடலுக்கு உரிய மரியாதை செய்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டது என்றார்.