விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த ஆசிரியையின் உடல் உறுப்புகள் தானம்
மூளைச்சாவு அடைந்த பள்ளி ஆசிரியையின் உடலுறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : January 21, 2026 at 2:24 PM IST
வேலூர்: சாலை விபத்தில் பலத்த காயமடைந்து சிகிச்சை பலனின்றி மூளைச்சாவு அடைந்த பள்ளி ஆசிரியையின் உடலுறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்டன.
வேலூர் மாவட்டம் செண்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த தனியார் பள்ளி ஆசிரியை சிந்து (32). சாலை விபத்தில் பலத்த காயம் அடைந்து மூளைச்சாவு அடைந்த நிலையில், அவரது குடும்பத்தினர் எடுத்த உன்னத முடிவின் மூலம் நான்கு பேருக்கு மறுவாழ்வு கிடைத்துள்ளது.
வேலூர் சேண்பாக்கம், நேதாஜி தெருவைச் சேர்ந்த ஜெகதீஷ்வரின் மனைவி சிந்து (32). இவர் அந்த பகுதியிலுள்ள தனியார் பள்ளியில் ஆங்கில ஆசிரியையாகப் பணியாற்றி வந்தார். இந்த நிலையில், இவர் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜனவரி 18) காலை 11 மணியளவில் ரத்தினகிரி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் electric இரு சக்கர வாகனத்தின் பின்னால் அமர்ந்து சென்றுள்ளார்.
அப்போது, அவர் அணிந்திருந்த துப்பட்டா வாகனத்தின் சக்கரத்தில் சிக்கயது. இதனால் நிலைதடுமாறி சாலையில் கீழே விழுந்து தலையில் பலத்த காயமடைந்தார். விபத்துக்குப் பிறகு, சிகிச்சைக்காக வேலூர் ராணிப்பேட்டை வளாகத்தில் உள்ள சி.எம்.சி (CMC) மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வந்த நிலையில், திங்கள்கிழமை (ஜனவரி 19) ஆம் தேதி இரவு 10.15 மணியளவில் சிந்து ‘மூளைச்சாவு’ அடைந்ததை மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
|இதையும் படிங்க: "மோடியும், அமித்ஷாவும் விஷப்பாம்புகள்; விஷத்தை முறிக்கும் இடம் தமிழ்நாடு" - ஆ. ராசா பேச்சு
இந்த துயரமான சூழலிலும், சிந்துவின் கணவர் ஜெகதீஷ்வர் மற்றும் குடும்பத்தினர், அவரது உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய முன் வந்தனர். அவர்களின் மனிதநேயமான முடிவை தொடர்ந்து மருத்துவர்கள் அறுவை சிகிச்சை மூலம் உடல் உறுப்புகளைப் பெற்றனர். அதன்பேரில், அவரது கல்லீரல் – சி.எம்.சி மருத்துவமனை, சிறுநீரகம் – வேலூர் சி.எம்.சி மருத்துவமனை, கண்கள் அப்பல்லோ மருத்துவமனை, கிரீம்ஸ் சாலை, சென்னை மருத்துவமனைக்கும் அனுப்பப்பட்டன. மேலும், இதயம் மற்றும் நுரையீரல் தானமாக எடுக்கப்படவில்லை.
குழந்தைகள் இல்லாத நிலையிலும், தனது மறைவுக்குப் பிறகும் நான்கு பேரின் வாழ்க்கையில் ஒளியை ஏற்றியுள்ளார் சிந்து. ஆசிரியையாக பல மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை வடிவமைத்த அவர், உடல் உறுப்பு தானத்தின் மூலம் மனிதநேயத்திற்கு உயரிய எடுத்துக்காட்டாக சமூகத்தில் நினைவுகூரப்படுகிறார். இந்த சம்பவம் பொதுமக்களிடையே நெகிழ்ச்சியையும், உடல் உறுப்பு தானம் குறித்த விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.