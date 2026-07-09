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மூளைச்சாவடைந்த 17 வயது சிறுவனின் உடல் உறுப்புகள் தானம் - மறுவாழ்வுப் பெறும் 6 பேர்

மூளைச்சாவடைந்த ரமேஷிடம் தானம் பெறப்பட்ட 2 சிறுநீரகங்களும் 18 வயதுக்கு கீழ் உள்ள 2 பயனாளிகளுக்கு பொருத்தப்பட உள்ளதாக மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனை முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார்.

உடல் உறுப்பு தானம் செய்த சிறுவனுக்கு மருத்துவர்கள் மரியாதை
உடல் உறுப்பு தானம் செய்த சிறுவனுக்கு மருத்துவர்கள் மரியாதை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 5:56 PM IST

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மதுரை: சாலை விபத்தில் சிக்கி மூளைச்சாவடைந்த 17 வயது சிறுவனின் உடல் உறுப்புகள் தானமாக வழங்கப்பட்டது. இதன்மூலம் ஆறு பேர் மறுவாழ்வுப் பெறுகின்றனர்.

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பூர் தாலுகாவில் அமைந்துள்ள குன்னக்குடி நேமத்தான்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் ஆறுமுகம். இவரது மகன் ரமேஷ் (17 வயது). கடந்த ஜூலை 05- ஆம் தேதி குன்னக்குடி புறவழிச் சாலையில் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுக் கொண்டிருந்தபோது எதிர்பாராத விதமாக நான்கு சக்கர வாகனம் மோதியதில் கீழே விழுந்தார். விபத்தில் தலையில் பலத்த காயமடைந்த ரமேஷ், உடனடியாக ஆம்புலன்ஸ் மூலம் காரைக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டுச் செல்லப்பட்டார். பின்னர் சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார்.

அதைத் தொடர்ந்து, மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில், ஜூலை 06- ஆம் தேதி அதிகாலை 03.40 மணிக்கு அனுமதிக்கப்பட்டார். ஐசியூவில் அனுமதிக்கப்பட்டு மருத்துவர்கள் சிறப்பு சிகிச்சையை அளித்து வந்தனர். இந்த நிலையில், ஜூலை 08- ஆம் தேதி காலை 10.58 மணியளவில் ரமேஷ் மூளைச்சாவு அடைந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ரமேஷின் உடல் உறுப்புகளைத் தானம் செய்ய அவரது குடும்பத்தினர் முன் வந்தனர். இதையடுத்து, ரமேஷின் தாயார் ராக்குவிடம் ஒப்புதலைப் பெற்ற மருத்துவர்கள், ஜூலை 09- ஆம் தேதி ரமேஷின் உடல் உறுப்புகளை முறைப்படி தானமாக பெற்றன. ரமேஷின் கல்லீரல், திண்டுக்கல் வடமலையான் மருத்துவமனைக்கும், திருச்சியில் உள்ள டாக்டர் எம்.சுந்தரம் மருத்துவமனை மற்றும் சென்னை நேத்தா மருத்துவமனை ஆகியோருக்கு தலா ஒரு சிறுநீரகமும், சென்னை எம்ஜிஎம் மருத்துவமனைக்கு சிறுகுடலும், மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு கருவிழிகளும், தோலும் தானமாக வழங்கப்பட்டன.

இதையடுத்து, ரமேஷின் உடலுக்கு மருத்துவமனை முதல்வர் தலைமையில் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் மாலை அணிவித்து வீரவணக்கம் செலுத்தி மரியாதைச் செலுத்தினர். பின்னர் அவரது குடும்பத்தினரிடம் உடல் உறுப்பு தானம் செய்ததற்கான சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.

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இதுகுறித்து மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையின் முதல்வர் மருத்துவர்.அருள் சுந்தரேஷ் குமார் கூறுகையில், "தீவிர விபத்து சிகிச்சைப் பிரிவில் உடற்கூராய்வு செய்யப்பட்டு உரிய மரியாதையுடன் அவரது குடும்பத்தாரிடம் காவல்துறையின் மூலம் ரமேஷின் உடல் ஒப்படைக்கப்பட்டது. ரமேஷின் உறவினர்களுக்கும், காவல்துறைக்கும் மருத்துவமனை சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

மேற்கண்ட நபரின் உடல் உறுப்பு தானத்தால் ஆறு நபர்களுக்கு மேல் பயன்பெற்றுள்ளனர். தானம் பெறப்பட்ட 2 சிறுநீரகங்களும் 18 வயதுக்கு கீழ் உள்ள 2 பயனாளிகளுக்கு பொருத்தப்பட உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. உடல் உறுப்பு தானம் செய்தவருக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் இறுதி மரியாதை செய்வதற்காக சிவகங்கை மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் ரமேஷின் உடல் உரிய மரியாதையுடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

சிறுவனின் உடல் உறுப்புகள் தானம்
மறுவாழ்வுப் பெறும் 6 பேர்
மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனை
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