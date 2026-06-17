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வேலூரில் நெகிழ்ச்சி: உறுப்பு தானம் மூலம் பலருக்கு மறுவாழ்வு அளித்த இளைஞர்

ரிதிஷ் சுரேஷின் உறுப்புத் தானம் பல நோயாளிகளுக்கு மறுவாழ்வு அளித்ததோடு, உறுப்புத் தானத்தின் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த ரிதிஷ் சுரேஷ்
விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த ரிதிஷ் சுரேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 3:03 PM IST

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வேலூர்: இரு சக்கர வாகனத்தில் பின்னால் அமர்ந்து பயணம் செய்த போது ஏற்பட்ட சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த 18 வயது இளைஞரின் உடல் உறுப்புகளை அவரது பெற்றோர் தானம் செய்ததன் மூலம் பலருக்கு மறுவாழ்வு அளித்திருப்பது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

வேலூர் மாவட்டம் சேண்பாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் ரிதிஷ் சுரேஷ். 18 வயதான இவர் பி.காம் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்தார். கடந்த ஜூன் 15 ஆம் தேதி மாலை சுமார் 4 மணியளவில் வாலாஜா அருகே இரு சக்கர வாகனத்தில் பின்னால் அமர்ந்து பயணம் செய்த போது ஏற்பட்ட சாலை விபத்தில் அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.

விபத்தில் பலத்த காயமடைந்த ரிதிஷ் சுரேஷ், ஜூன் 16 ஆம் தேதி அதிகாலை 12.40 மணியளவில் வேலூரில் உள்ள சி.எம்.சி. மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்த போதிலும், அவர் மூளைச்சாவு அடைந்ததாக அதே நாளில் அறிவித்து விட்டனர்.

மகனை இழந்து துயரத்தில் ஆழ்ந்திருந்த போதிலும், தனது மகன் மூலம் பிறருக்கு வாழ்க்கை கிடைக்க வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கில், அவரது உறுப்புகளை தானம் செய்ய ரிதிஷின் பெற்றோர் முன்வந்தனர்.

அவர்களுடைய ஒப்புதலின்பேரில், சுரேஷின் நுரையீரல் சென்னை தனியார் மருத்துவமனைக்கு வழங்கப்பட்டது. கல்லீரல் மற்றும் ஒரு சிறுநீரகம் வேலூர் சி.எம்.சி. மருத்துவமனை நோயாளிகளுக்கு பொருத்துவதற்காக ஒதுக்கப்பட்டது. மற்றொரு சிறுநீரகம் சென்னை குரோம்பேட்டை தனியார் மருத்துவனைக்கு அனுப்பப்பட்டது. மேலும், அவரது கண்கள் சி.எம்.சி. மருத்துவமனை கண் வங்கிக்கு தானமாக வழங்கப்பட்டன.

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ரிதிஷின் தந்தை சுரேஷ், ஒரு எரிவாயு முகமையில் ஓட்டுநராக பணியாற்றி வருகிறார். தாய் பவானி இல்லத்தரசியாக உள்ளார். அவருக்கு ஷியாம் என்ற அண்ணன் உள்ளார். அவர் பி.சி.ஏ. கணினி அறிவியல் பயின்று வருகிறார். மேலும், சுஜிதா என்ற தங்கை 12ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

தங்களது அன்பு மகனை இழந்த துயரத்திலும், பலருக்கு புதிய வாழ்வு அளிக்கும் நோக்கில் உறுப்புத் தானம் செய்த குடும்பத்தினரின் மனிதநேய செயலை அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர். ரிதிஷ் சுரேஷின் உறுப்புத் தானம் பல நோயாளிகளுக்கு மறுவாழ்வு அளிப்பதோடு, உறுப்புத் தானத்தின் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

18 YEAR OLD BOY DEATH
BRAIN DEAD
வேலூர் இளைஞருக்கு மூளைச்சாவு
உறுப்பு தானம்
ORGAN DONATION

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