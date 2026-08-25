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17 மாத குழந்தையின் உடல் உறுப்புகள் தானம்: அரசுக்கு தாயார் உருக்கமான கோரிக்கை

சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் 17 மாத குழந்தையின் உடல் உறுப்புகள் தானம் அளிக்கப்பட்டன.

17 மாத குழந்தையின் உடல் உறுப்புகள் தானம்
17 மாத குழந்தையின் உடல் உறுப்புகள் தானம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 8:47 PM IST

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Updated : August 25, 2026 at 9:08 PM IST

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விழுப்புரம்: மூளைச்சாவு அடைந்த 17 மாத குழந்தையின் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்ட நிலையில், அக்குழந்தையின் தாயார் அரசுக்கு உருக்கமான கோரிக்கை ஒன்றை முன்வைத்துள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் வட்டம் விளாநெல்லி கிராமத்தைச் சேர்ந்த அஜித் - இளவரசி தம்பதியின் 17 மாத புகழ் என்ற ஆண் குழந்தைக்கு ஹைட்ரோகெபாலஸ் (Hydrocephalus) என்ற நோய் பாதிப்பு இருந்துள்ளது. இதன் காரணமாக கடந்த ஆகஸ்ட் 18-ஆம் தேதி சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் குழந்தை அனுமதிக்கப்பட்டு, அதற்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது.

குழந்தையின் உடல்நிலை மிகவும் கவலைக்கிடமாக இருந்த நிலையில், 6 நாட்களாக மருத்துவர்கள் தொடர் கண்காணிப்பில் வைத்து குழந்தைக்கு தீவிர சிகிச்சை அளித்து வந்தனர். இருந்தபோதிலும், குழந்தையின் உடல்நிலையில் எவ்வித முன்னேற்றமும் ஏற்படாத நிலையில், மருத்துவ நிபுணர்கள் குழுவினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மற்றும் உரிய நடைமுறைகளின் அடிப்படையில், கடந்த ஆகஸ்ட் 22-ஆம் தேதி குழந்தை மூளைச்சாவு அடைந்ததாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தலின் பேரில் அந்த பச்சிளம் குழந்தையின் பெற்றோர் தங்களது மகனின் உடல் உறுப்புகளைத் தானமாக அளிக்க முன்வந்தனர். அதன்படி, அக்குழந்தையின் இதயம், கல்லீரல், சிறுநீரகம் ஆகியவை மூன்று குழந்தைகளுக்கு தானமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்த உயிரிழந்த குழந்தையின் உடலுக்கு ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையின் முதல்வர், மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் உள்ளிட்டோர் அரசு மரியாதையுடன் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர்.

தங்களது ஒன்றரை வயது மகனை இழந்து தவிக்கும் இக்கடினமான சூழலிலும், உடல் உறுப்பு தானம் செய்ய முன்வந்த அக்குழந்தையின் பெற்றோரின் செயலை அனைவரும் பாராட்டி வருகின்றனர். இந்நிலையில், மூளைச்சாவு அடைந்த குழந்தையின் தாயார் இளவரசியை ஈடிவி பாரத்தின் விழுப்புரம் மாவட்ட நிருபர் அறிவழகன் தொலைபேசி தொடர்பு கொண்டார்.

அப்போது அவர், "குழந்தையை கடந்த ஆகஸ்ட் 18-ஆம் தேதி அன்று சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதித்தோம். குழந்தைக்கு அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், சிகிச்சை பலனிக்காததால் கடந்த சனிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 22) அன்று குழந்தை மூளைச்சாவு அடைந்ததாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, நேற்று (ஆகஸ்ட் 24) அதிகாலை குழந்தை உயிரிழந்ததாக முறையான அறிவிப்பு ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

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மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி குழந்தையின் உடல் உறுப்புகள் தானமாக வழங்கப்பட்டன. தொடர்ந்து, குழந்தையின் உடலை எடுத்து செல்லும்போது தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் உரிய முறையில் மரியாதை செய்து அனுப்பி வைத்தனர். மகனை இழந்து தவிக்கும் எங்களுக்கு அரசு ஏதேனும் நிவாரணம் அளித்தால் நல்லது" என்று லேண்டுகோள் விடுத்தார்.

Last Updated : August 25, 2026 at 9:08 PM IST

TAGGED:

ORGAN DONATION
YOUNGEST ORGAN DONOR
17 மாத குழந்தையின் உடலுறுப்பு தானம்
17 MONTH OLD CHILD
17 MONTH OLD CHILD ORGAN DONATED

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