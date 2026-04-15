தஞ்சையில் மூளைச்சாவு அடைந்தவரின் உடல் உறுப்புகள் 5 பேருக்கு தானம்
உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்ட நபரின் உடலுக்கு அரசு சார்பில் மரியாதை செய்யப்பட்டது.
Published : April 15, 2026 at 5:58 PM IST
தஞ்சாவூர்: மூளைச்சாவு அடைந்த 60 வயது முதியவரின் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் அவர் 5 பேருக்கு மறுவாழ்வு அளித்துள்ளார்.
கடலூர் மாவட்டம் மேலத் தெரு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் செல்வநாயகம் (வயது 60). இவர் கடந்த ஏப்ரல் 12 ஆம் தேதி இரவு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, எதிர்பாராதவிதமாக மயங்கி விழுந்துள்ளார். அதில் அவருக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, அவரை மீட்ட அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக திருவாரூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட பிறகு, மேல்சிகிச்சைக்காக செல்வநாயகம் தஞ்சையில் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி அனுமதிக்கப்பட்டார்.
அங்கு மருத்துவர்களின் தீவிர கண்காணிப்பில் இருந்து வந்த அவர், அன்றே மூளைச்சாவு அடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதையடுத்து உடல் உறுப்புகள் தானம் தொடர்பாக செல்வநாயகத்தின் மனைவி சரஸ்வதி, அவரது இரு மகன்கள் நிரேஷ்குமார், செங்குட்டுவன் ஆகியோரிடம் மருத்துவர்கள் எடுத்துரைத்தனர்.
பின்னர், மருத்துவர்களின் அறிவுரைப்படி, செல்வநாயகத்தின் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய அவரது குடும்பத்தினரும் முன்வந்தனர். அதன்படி, செல்வநாயகம் உடலிலிருந்து கல்லீரல், சிறுநீரகங்கள், கண்கள், தோல் ஆகியவை அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றப்பட்டன.
அதையடுத்து, ஒரு சிறுநீரகம் மதுரை அரசு இராசாசி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கும், கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகம் திருச்சி தனியார் மருத்துவமனைக்கும், கருவிழிகள் அரசு இராசா மிராசுதார் மருத்துவமனைக்கும் மற்றும் தோல் மதுரையில் தனியார் மருத்துவமனைக்கும் தானமாக வழங்கப்பட்டன.
உடல் உறுப்புகள் அனைத்தும் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவமனைகளுக்கு தஞ்சை மருத்துவமனை ஆம்புலன்ஸ் மூலம், காவலர்கள் உதவியுடன் விரைவாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் 5 நபர்கள் மறுவாழ்வு பெற்றுள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
இதற்கிடையே, உடல் உறுப்பு தானம் செய்த செல்வநாயகம் உடலுக்கு தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் (டீன்) பூவதி தலைமையில் அரசு சார்பில் இறுதி மரியாதை செய்யப்பட்டது.
உறுப்புகள் தானம் செய்வது தொடர்பாக பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக, மூளைச்சாவு அடைந்த பிறகு உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்யும் நபர்களின் உடலுக்கு அரசு மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அரசு மரியாதை செய்யப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.