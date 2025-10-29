ETV Bharat / state

கள்ளச்சாராயம் குடித்து இறந்தால் 10 லட்சம்; விவசாயிகள் இறந்தால் 5 லட்சமா? விவசாய சங்கத் தலைவர் காட்டம்!

நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் போதிய இட வசதி இல்லாததால் சாலையிலும், இடுகாட்டிலும் நெல் மூட்டைகளை அடுக்கி வைக்கும் அவல நிலை உருவாகியுள்ளதாக இயற்கை விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் தங்கராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு இயற்கை விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் தங்கராஜ்
தமிழ்நாடு இயற்கை விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் தங்கராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 29, 2025 at 12:20 PM IST

சேலம்: கள்ளச்சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தால் அரசு ரூ. 10 லட்சம் இழப்பீடாக தருகிறது, ஆனால், இடி தாக்கி உயிரிழந்த விவசாயிகளுக்கு ரூ.5 லட்சம் வழங்குவது வேதனை அளிக்கிறது என தமிழ்நாடு இயற்கை விவசாயிகள் முன்னேற்ற சங்கத்தின் மாநில தலைவர் தங்கராஜ் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு இயற்கை விவசாயிகள் முன்னேற்ற சங்கத்தின் சார்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து சேலம் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது. அந்த மனுவில், “தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக, டெல்டா மாவட்டங்களில் உள்ள நீர் நிலைகள் நிரம்பி வழியும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, விவசாய நிலங்களுக்குள் வெள்ள நீர் புகுந்து, அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்களை சேதப்படுத்தியுள்ளது.

ஆட்சியரிடம் மனு அளித்த தமிழ்நாடு இயற்கை விவசாயிகள் முன்னேற்ற சங்கத்தினர்
ஆட்சியரிடம் மனு அளித்த தமிழ்நாடு இயற்கை விவசாயிகள் முன்னேற்ற சங்கத்தினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

குறிப்பாக, தஞ்சை, நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அதிகளவிலான நெற்பயிர்கள் சேதமடைந்துள்ளதால் 90 சதவீத விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆகையால், விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்.

அதேபோல், கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அருகே மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்த விவசாயிகளுக்கு தமிழக அரசு தலா ரூ.25 லட்சம் நிவாரண நிதி வழங்க வேண்டும். தமிழகம் முழுவதும் நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் அமைக்க வேண்டும்” என மனுவில் கோரியிருந்தனர்.

அதன் பின்னர், அந்த சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் தங்கராஜ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்த விவசாயிகளுக்கு தலா ரூ.5 லட்சம் தமிழக அரசு அறிவித்திருப்பது வேதனை அளிக்கிறது.

கள்ளச்சாராயம் குடித்து இறந்தால் 10 லட்சம், அரசியல் கட்சி கூட்டத்திற்கு சென்று உயிரிழந்தால் ரூ.10 லட்சம், ஆனால், இடி, மின்னல் தாக்கிய விவசாயிகள் உயிரிழந்தால் மட்டும் ரூ.5 லட்சம் வழங்குவது நியாயமா? டெல்டா பகுதிகளில் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் போதிய இட வசதி இல்லாததால் சாலையிலும், இடுகாட்டிலும் நெல் மூட்டைகளை அடுக்கி வைக்கும் அவலம் அரங்கேறி உள்ளது.

மேட்டூர் அணையில் இருந்து வெளியேறும் உபரி நீரை, சேலத்தின் மிகப்பெரிய ஏரிகளில் ஒன்றான பனமரத்துப்பட்டி ஏரிக்கு திருப்பிவிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அப்படி செய்தால்தான், ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் விளைநிலங்களை பாதுகாக்க முடியும். பனமரத்துப்பட்டி ஏரியில் மண்டி கிடக்கும் முள் செடிகளை அகற்ற ரூ.100 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதாக அரசு தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், அதற்காக எந்தப் பணிகளையும் மாவட்ட நிர்வாகம் செய்யவில்லை. எனவே பனைமரத்துப்பட்டி ஏரி பாசன விவசாயிகளை பாதுகாக்க தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

விவசாயம்
இயற்கை விவசாயிகள் முன்னேற்ற சங்கம்
ORGANIC FARMERS
RAIN DAMAGE CROP
FARMERS ABOUT CROP COMPENSATION

