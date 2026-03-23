விபத்தில் சிக்கிய இளைஞர் மூளைச்சாவு: உடல் உறுப்பு தானத்தால் 5 பேருக்கு மறுவாழ்வு

திருச்சி காவேரி மருத்துவமனைக்கு கல்லீரலும், ஒரு சிறுநீரகமும், மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு மற்றொரு சிறுநீரகமும் தானமாக வழங்கப்பட்டது.

விருமாண்டியின் உடலுக்கு மருத்துவர்கள் அரசு மரியாதை (ETV Bharat Tamilnadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 23, 2026 at 9:54 AM IST

தேனி: விபத்தில் மூளைச்சாவு அடைந்த இளைஞரின் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்டதால் 5 பேருக்கு மறுவாழ்வு கிடைத்துள்ளது.

தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி சிறப்பாறையைச் சேர்ந்த சேகர் என்பவரின் மகன் விருமாண்டி (35). இவர் கடந்த மார்ச் 19ஆம் தேதி காலை 11 மணியளவில் தேனி மாவட்டம், கடமலைக்குண்டு பகுதியில் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது எதிர்பாராத விபத்தில் சிக்கிய விருமாண்டிக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, அங்கிருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தேனி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

அங்கு விருமாண்டிக்கு மருத்துவர்கள் முதலுதவி சிகிச்சை அளித்த நிலையில், மேல் சிகிச்சைக்காக ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு மார்ச் 19- ஆம் தேதி மாலை 4 மணியளவில் கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு ஐசியூ பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவருக்கு, மூளை நரம்பியல் அறுவைச் சிகிச்சையை மருத்துவர்கள் மேற்கொண்டனர். அதைத் தொடர்ந்து, விருமாண்டி தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் தொடர் கண்காணிப்பில் இருந்து வந்தார்.

இந்நிலையில், கடந்த 20-ஆம் தேதி பிற்பகல் 3 மணியளவில் விருமாண்டி மூளைச்சாவு அடைந்ததாக மருத்துவர்கள் அவரது குடும்பத்தினரிடம் தெரிவித்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, விருமாண்டியின் உறவினர்கள், அவரது உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய முன்வந்தனர். அவரது தந்தை சேகரிடம் முறையான ஒப்புதல் பெறப்பட்டு விருமாண்டியின் உடல் உறுப்புகள் தானமாக பெறப்பட்டன.

உடல் உறுப்புகளை தானம் வழங்கிய விருமாண்டி (ETV Bharat Tamilnadu)

அதன்படி, திருச்சி காவேரி மருத்துவமனைக்கு கல்லீரல் மற்றும் ஒரு சிறுநீரகமும், மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு மற்றொரு சிறுநீரகமும் வழங்கப்பட்டது. அதேபோல், கருவிழிகள், தோல் ஆகியவையும் தானமாக வழங்கப்பட்டன. உடல் உறுப்புகளைத் தானம் வழங்கியதற்கான சான்றிதழை மருத்துவமனை முதல்வர் அருள் சுந்தரேஸ்குமார், விருமாண்டியின் குடும்பத்தினரிடம் வழங்கினார்.

உடல் உறுப்பு தானம் வழங்கியமைக்கான சான்றிதழ் (ETV Bharat Tamilnadu)

இதுகுறித்து மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை முதல்வர் அருள் சுந்தரேஸ்குமார் கூறுகையில், "தீவிர விபத்து சிகிச்சைப் பிரிவில் உடற்கூராய்வுச் செய்யப்பட்டு, உரிய மரியாதையுடன் அவரது குடும்பத்தாரிடம் உடல் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இறந்த விருமாண்டியின் உடலுக்கு மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் அரசு மரியாதை செலுத்தினர்" என்றார். பின்னர் விருமாண்டியின் உடல் அவரது சொந்த ஊரான தேனிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

உடல் உறுப்புக்களை தானமாக வழங்கிய இளைஞருக்கு அந்க கிராம பொதுமக்கள் கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினர். அதைத் தொடர்ந்து, மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பிலும் அவரது உடலுக்கு அரசு அதிகாரிகள் மரியாதை செலுத்தினர்.

