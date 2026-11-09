சாதாரண மனிதர்களும் மனசாட்சி உள்ளவர்களும் அரசியலில் பயணிக்க முடியாது- துரை வைகோ வேதனை
"நான் இங்கு அழுதது என்னுடைய வேதனை. ஏழு ஆண்டு கால அரசியல் பயணத்தின் வேதனை. பலரின் நிர்பந்தத்தால் அரசியலுக்கு வந்தேன்" என்று துரை வைகோ கூறினார்.
Published : November 9, 2026 at 4:58 PM IST
தூத்துக்குடி: "சாதாரண மனிதர்களும் மனசாட்சி உள்ளவர்களும் அரசியலில் பயணிக்க முடியாது. அரசியல்வாதிகளின் டிஎன்ஏவும், அவர்களின் குணாதிசயங்களும் தனி" என்று மதிமுக முதன்மைச் செயலாளர் துரை வைகோ வேதனையுடன் கூறியுள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி அருகே உள்ள கடலையூரைச் சேர்ந்தவர் மாரிச்சாமி. மதிமுக கோவில்பட்டி கிழக்கு ஒன்றியச் செயலாளராகப் பதவி வகித்து வந்த இவர், உடல்நலக் குறைவு காரணமாக நேற்று காலமானார். அவருடைய உடலுக்கு மதிமுக முதன்மைச் செயலாளரும், திருச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான துரை வைகோ நேரில் அஞ்சலி செலுத்தி, குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறினார்.
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தொடர்ந்து அங்கு நடைபெற்ற இரங்கல் கூட்டத்தில் துரை வைகோ பேசிய போது, "கடலையூர் மாரிச்சாமியின் இறப்பை என்னால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை" என்று கூறி சில நிமிடங்கள் பேச முடியாமல் கண்ணீர் விட்டு அழுதார்.
நா தழுதழுக்க தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எனக்கு அரசியல் பிடிக்காது. அரசியல்வாதி என்று சொல்ல மாட்டேன். அரசியல் வியாதி என்று தான் சொல்வேன். என்னுடைய அரசியல் பயணத்தில் நல்ல விஷயங்களை செய்யும் போது, மக்கள் கண்ணீர் மல்க நன்றி சொல்வார்கள். பொதுமக்களுக்கு நன்மை செய்வது தான் அரசியல். ஆனால், கேடுகெட்ட அரசியலும் இருக்கிறது. நான் பொதுவாக சொல்கிறேன்.
சாதாரண மனிதர்களும் மனசாட்சி உள்ளவர்களும் அரசியல் பயணத்தில் பயணிக்க முடியாது. இன்றைக்கும் எனக்கு அரசியலும் பிடிக்காது; அரசியல்வாதிகளையும் பிடிக்காது. அரசியல்வாதிகளின் டிஎன்ஏ தனி; அவர்களின் குணாதிசயங்களும் தனி. அதற்கு சிலர் விதிவிலக்காக இருக்கின்றனர். அதில், ஐயா நல்லகண்ணு, மதிமுக மற்றும் பொதுவுடைமை இயக்கங்களில் உள்ள சிலர் விதிவிலக்கானவர்கள். அவர்களில் மறைந்த மாரிச்சாமியும் ஒருவர்.
கடலையூர் மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள 30 கிராமங்களுக்கு தடையில்லாத மின்சாரம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக, கடலையூரில் துணை மின் நிலையம் அமைக்க 50 லட்ச ரூபாய் மதிப்புள்ள இடத்தைத் தானமாக வழங்கியவர் மாரிச்சாமி.
திமுக ஆட்சியின் போது கடலையூரில் துணை மின் நிலையம் அமைக்கக் கோரிக்கை வைத்தோம். அந்தத் துறைக்கு அமைச்சர்கள் மாறினார்களே தவிர துணை மின் நிலையம் அமைக்கப்படவில்லை. ஆட்சி மாறியதும் தற்போதைய மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமாரைச் சந்தித்துக் கோரிக்கை வைத்தோம். அதற்கான பணிகளையும் அதிகாரிகள் தொடங்கியுள்ளனர்.
என்னுடைய ஏழு ஆண்டுகால அரசியல் பயணத்தில் எவ்வளவோ விஷயங்களைச் சாதித்திருக்கிறேன். ஆனால், என்னுடைய கட்சி நிர்வாகியும் விவசாயியுமான ஒருவர் வைத்த கோரிக்கையை நிறைவேற்ற முடியவில்லை. அதைச் செய்து கொடுத்திருந்தால் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன்.
பிறப்புக்கும் மரணத்துக்கும் இடையில் கொஞ்ச நேரம் தான் வாழ்க்கை. அது, 60 ஆண்டுகளாக இருக்கலாம், 50 ஆண்டுகளாக இருக்கலாம், 30 ஆண்டுகளாகவும் இருக்கலாம். வாழும் வரை நம்மைச் சுற்றி இருப்பவர்களுக்கும் கஷ்டப்படுபவர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருந்து விட்டு செல்லலாம். இந்தக் குறுகிய கால வாழ்க்கையில் வன்மம், பகைமை வேண்டாம்.
நான் இங்கு அழுதது என்னுடைய வேதனை. ஏழு ஆண்டு கால அரசியல் பயணத்தின் வேதனை. பலரின் நிர்பந்தத்தால் அரசியலுக்கு வந்தேன்.
போஸ்டரில் பெயர் போடவில்லை; நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை; உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்று தலைமை மீது கோபித்துக் கொண்டு எவ்வளவு இடையூறு கொடுக்கிறீர்கள்?
வாய்ப்பு கிடைத்தவர்களும், அடுத்த முறை தனக்கு வாய்ப்பு வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்றால் கட்சியை விட்டுச் செல்வார்கள்; தலைமைக்கு எதிராக ஏதாவது செய்வார்கள். இது மதிமுகவில் மட்டுமல்ல; எல்லா அரசியல் கட்சிகளிலும் உள்ளது. ஆனால், மதிமுகவில் இது இருக்கக் கூடாது" என்றார்.