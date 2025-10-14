ரூ.100 கோடி வேண்டும்... தோனி தொடர்ந்த மான நஷ்ட வழக்கு - உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு!

ரூ.100 கோடி வேண்டும்... தோனி தொடர்ந்த மான நஷ்ட வழக்கு - உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு!
சம்பத்குமார் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீடு வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளி வைத்தனர்.
Published : October 14, 2025 at 6:31 PM IST
சென்னை: தனக்கு எதிராக 100 கோடி ரூபாய் மான நஷ்ட ஈடு கேட்டு கிரிக்கெட் வீரர் மகேந்திர சிங் தோனி தொடர்ந்த வழக்கை, நிராகரிக்க கோரி முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத் குமார் தாக்கல் செய்த மேல் முறையீட்டு மனு மீதான தீர்ப்பை, தேதி குறிப்பிடாமல் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளி வைத்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஐபிஎல் என அழைக்கப்படும் இந்தியன் பிரிமியர் லீக் போட்டிகளில் நடைபெற்ற சூதாட்டம் குறித்து விசாரணை நடத்திய முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத் குமார், இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனி சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக தனியார் தொலைக்காட்சி விவாத நிகழ்ச்சியில் குறிப்பிட்டு பேசியிருந்தார்.
முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத் குமாரின் இந்த பேச்சு, நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில், முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத் குமாரின் இந்த பேச்சுக்கு, தோனியும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், தனது நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்பட்டதாகக் கூறியும், 100 கோடி ரூபாய் மான நஷ்ட வழங்க உத்தரவிடக் கோரியும் முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத் குமார், தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு எதிராக, கிரிக்கெட் வீரர் மகேந்திர சிங் தோனி, கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.
தோனியின் வழக்கை நிராகரிக்க கோரி முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத் குமார் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த தனி நீதிபதி, பிரதான வழக்கில் சாட்சிகள் விசாரணை தொடங்கியுள்ள நிலையில், இந்த மனுவை ஏற்றுக் கொண்டால் பிரதான வழக்கு முடிவுக்கு வர இன்னும் பல ஆண்டுகள் ஆகும் என கூறி, முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத் குமார் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத் குமார் மேல்முறையீடு மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம் மற்றும் ஜோதிராமன் அமர்வு முன் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளி வைத்தது நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.