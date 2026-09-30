ஜெம் வீரமணி விவகாரம்: தவெக அமைச்சர்களுக்கு எதிராக திமுக தொடர்ந்த வழக்கில் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு
அமைச்சராக இருப்பவர் கண்ணியத்துடன் பேச வேண்டும். அதை மீறி அமைச்சர்கள் செயல்பட்டால் அவர்கள் கடமையை செய்ய தவறியதற்காக இழப்பீடு கோர உரிமை உள்ளதாக திமுக தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.
Published : September 30, 2026 at 4:16 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணியுடன் திமுகவை இணைத்து பேசியதாக அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜூனா மற்றும் தவெக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவுக்கு எதிராக அவதூறு வழக்கு தொடர அனுமதிக் கோரி திமுக தாக்கல் செய்த மனு மீதான தீர்ப்பை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்ட ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கில், உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் கடந்த திமுக அரசு தப்பிக்க விட்டுவிட்டதாக அமைச்சர்கள் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் அண்மையில் பேட்டி அளித்திருந்தனர். அதேபோல, தவெக ஐ.டி. விங்கும், திமுக அரசுக்கு எதிராக குற்றம்சாட்டி எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுருந்தது.
இது திமுகவுக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதாக கூறி, ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கில் திமுக மீது குற்றம்சாட்டி கருத்துக்களை தெரிவிக்க அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் தவெக ஐ.டி. விங் ஆகியோருக்கு தடை விதிக்கக் கோரி, திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், "திமுக மீது அவதூறு கருத்துக்களை தெரிவித்து வரும் அமைச்சர்கள் நிர்மல்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் தவெக தொழில்நுட்ப பிரிவுக்கு 1 கோடியே 1 லட்சம் ரூபாய் மான நஷ்ட ஈடு வழங்கும்படி உத்தரவிட வேண்டும். ஜெம் வீரமணிக்கு எதிராக 2025-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி புகார் வந்த நிலையில், மறுநாளே வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
எந்த தலையிடும் இல்லாமல், எந்த தாமதமும் செய்யப்படாமல் உடனடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டது. உண்மை நிலைக்கு மாறாக திமுகவுக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைச்சர்கள் மற்றும் ஆளுங்கட்சியின் ஐ.டி. பிரிவு அவதூறு கருத்துக்களை பரப்பி வருகிறார்கள்.
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மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக திமுக மீது குற்றம்சாட்டி அமைச்சர்கள் மற்றும் தவெக தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு சார்பில் வெளியிடப்பட்ட பதிவுகள் மற்றும் வீடியோக்களை நீக்க வேண்டும் என சமூக வலைதள நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" எனவும் மனுவில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி கோவிந்தராஜன், திலகவதி முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது, அமைச்சர்கள் தரப்பில் ஆஜரான அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், "அமைச்சர்களுக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டுமென்றால் முன்கூட்டியே நோட்டீஸ் வழங்கயிருக்க வேண்டும். அவ்வாறு நோட்டீஸ் வழங்காமல் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த மனு விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல" என வாதிட்டார்.
அப்போது, திமுக சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஜெ.ரவீந்திரன், "அமைச்சர்கள் என்ற முறையில் அல்லாமல் தனி நபர்கள் என்ற முறையிலேயே அமைச்சர்கள் இருவரும் வழக்கில் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர். வழக்கில் முகாந்திரம் இருந்தால் நீதிமன்றம் அமைச்சர்களுக்கு தடை விதிக்கலாம். அதனால், முகாந்திரம் இருப்பதாக நீதிமன்றம் கருதினால், எதிர்தரப்பு வாதத்தை கேட்காமலேயே அமைச்சர்களுக்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கலாம். அமைச்சராக இருப்பவர் கண்ணியத்துடன் பேச வேண்டும். அதை மீறி அமைச்சர்கள் செயல்பட்டால் அவரது கடமையை செய்ய தவறியதற்காக இழப்பீடு கோர உரிமை உள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்ததை அடுத்து, மனு மீதான தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் நீதிபதி தள்ளிவைத்தார்.