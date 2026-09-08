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திண்டிவனம் துணை ஆட்சியர் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க உத்தரவு

நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிராக செயல்பட்ட துணை ஆட்சியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மனுதாரர் தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 8:47 PM IST

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Updated : September 8, 2026 at 8:52 PM IST

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சென்னை: நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தாத திண்டிவனம் துணை ஆட்சியர் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திண்டிவனத்தை சேர்ந்த கிராம நிர்வாக அலுவலர் கருணாகரன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் திண்டிவனம் துணை ஆட்சியருக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அதில், "திண்டிவனத்தில் கிராம நிர்வாக அலுவலராக நான் பணியாற்றிய போது ஊழல் புகாரில் என்னை பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டனர். இந்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி பி. டி ஆஷா, பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட உத்தரவை ரத்து செய்து 4 வாரங்களில் மீண்டும் பணி வழங்க உத்தரவிட்டார்.

நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை தொடர்ந்தும், திண்டிவனம் துணை ஆட்சியர் ஏ.எல் ஆகாஷ், மனுதாரரான எனக்கு பணி வழங்க முடியாது என்று மறுத்து விட்டார்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி பி.டி. ஆஷா முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் கருணாகரன் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "ஒரு அரசு ஊழியரை சட்டப்படி ஒராண்டு தான் பணியிடை நீக்கம் செய்து வைத்திருக்க முடியும். ஆனால் மனுதாரர் கருணாகரனை சுமார் 3 ஆண்டுகள் இடைநீக்கம் செய்து வைத்துள்ளனர். இது சட்ட விதிகளுக்கு எதிரானது என்பதால் அவருக்கு மீண்டும் பணி வழங்க உத்தரவிடப்பட்டது.

ஆனால், நீதிமன்ற உத்தரவை திண்டிவனம் துணை ஆட்சியர் அமல்படுத்தவில்லை. எனவே, நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிராக செயல்பட்ட துணை ஆட்சியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டார்.

இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி பி.டி. ஆஷா, திண்டிவனம் துணை ஆட்சியர் ஏ.எல் ஆகாஷ் செப்டம்பர் 25 ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை அன்றைய தினத்திற்கு தள்ளி வைத்து ஆணையிட்டார்.

Last Updated : September 8, 2026 at 8:52 PM IST

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