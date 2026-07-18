பள்ளி மாணவர்களின் சாதி உள்ளிட்ட முக்கிய விவரங்கள்: உடனடியாக பதிவு செய்ய அரசு உத்தரவு
ஆதார் புதுப்பித்தல் மற்றும் வங்கி கணக்கு எண் துவங்குதல் சார்ந்த பணிகள், அனைத்து மாவட்டங்களிலும் முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு நடைபெற்று வருவதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.
Published : July 18, 2026 at 7:06 PM IST
சென்னை: அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் சாதி உள்ளிட்ட விவரங்களை பதிவு செய்யுமாறு அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநர் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார். அதில், "அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கான கல்வி உதவித்தொகைகள், EMIS வலைதளத்தில் உள்ளீடு செய்யப்பட்ட மாணவர்களின் வங்கிக் கணக்கு எண்ணிற்கு நேரடியாக வரவு வைக்கப்பட்டு வருகிறது.
இணையவழிக் கூட்டங்கள் வாயிலாக மாணவர்களுக்கு ஆதார் அட்டை எடுத்தல், புதுப்பித்தல், வங்கிக் கணக்கு துவங்குதல் போன்ற பணிகளை அந்தந்த மாவட்ட அஞ்சல் துறையுடன் இணைந்து முகாம் நடத்தி விரைவாக இப்பணியினை முடித்திட அறிவுறுத்தப்பட்டது. இப்பணியினை கண்காணிக்க வாரந்தோறும் புதன்கிழமை மீளாய்வு கூட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
மாணவர்களின் ஆதார் எண், வங்கிக் கணக்கு எண், ஆண்டு வருமானம் மற்றும் சாதி உள்ளிட்ட விவரங்களை அந்தந்த பள்ளித் தலைமையாசிரியர்கள் கட்டாயமாக சரிபார்த்து உள்ளீடு செய்ய வேண்டும். அதற்கான அறிவுரைகளை அனைத்து பள்ளித் தலைமையாசிரியர்களுக்கும், அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் வழங்கிடுமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது. இப்பணிக்கு முழுப்பொறுப்பு, பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களே ஆவர்.
அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களும் அந்தந்த மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து வகை பள்ளிகளும் EMIS வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதை உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். இப்பணிக்கு சார்ந்த மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் மற்றும் முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் நேர்முக உதவியாளர் முழுப்பொறுப்பாவார்.
கிராமப்புறத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவிகளுக்கு மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நலத்துறையால் 3 முதல் 6- ஆம் வகுப்பு வரை ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டு வருவதால், கிராமப் புறங்களில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு EMIS வலைதளத்தில் கிராமப்புறம் (Rural) என கட்டாயமாக குறிக்கப்பட வேண்டும்.
செயல்பாடற்ற மாணவர்களின் வங்கி கணக்கினை (Dormant account) மீண்டும் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர தக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள தலைமையாசிரியருக்கு அறிவுறுத்திட வேண்டும். தேவைப்படின் புதிதாக அஞ்சல் வங்கி கணக்கு துவங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளபட வேண்டும். ஆதார் புதுப்பித்தல் மற்றும் வங்கி கணக்கு எண் துவங்குதல் சார்ந்த பணிகள், அனைத்து மாவட்டங்களிலும் முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு நடைபெற்று வருகிறது. இதனை நாள்தோறும் கண்காணிக்க மின்னஞ்சல் வழியாக 'Google Sheet' பகிரப்பட்டு பதிவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
மேற்காணும் பணிகளை விரைவாக முடித்திட அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் இதன்மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலும் இப்பணிகளை முடித்திட தவறும் பட்சத்தில் சார்ந்த மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலரே முழுப்பொறுப்பினை ஏற்க நேரிடும் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
எனவே, இப்பொருள் சார்ந்து அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பணிகள் சுணக்கமின்றியும், துரிதமாக செயல்பட அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் தெரிவிக்கப்படுகிறது" இவ்வாறு சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.