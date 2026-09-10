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மகனின் உடல் என பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட சடலத்தில் சந்தேகம் - மீண்டும் பிரேத பரிசோதனை நடத்த உத்தரவு

உடலிலிருந்து திசு மாதிரிகளையும், பெற்றோரின் ரத்த மாதிரிகளையும் சேகரித்து, சென்னையில் உள்ள மண்டல தடயவியல் ஆய்வு மையத்துக்கு அனுப்பி, மரபணு சோதனை நடத்த வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 10:25 PM IST

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சென்னை: ஓடிசா விபத்தில் பலியான மாணவரின் உடல் என அவரது பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட சடலத்தில் சந்தேகம் இருப்பதால் புதைக்கப்பட்ட உடலை தோண்டி எடுத்து மீண்டும் பிரேதப் பரிசோதனை நடத்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஒடிசா மாநிலம் ரூர்கேலா என்.ஐ.டி-யில் பி.டெக் படித்து வந்த சென்னை பெரும்பாக்கத்தை சேர்ந்த கார்த்திகேயன், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் நடந்த சாலை விபத்தில் பலியானார். இதுகுறித்து, சென்னையில் உள்ள பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, அவர்கள் ஒடிசா செல்வதற்குள் கார்த்திகேயனின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. பின்னர் அந்த உடல் அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

அந்த உடல் கார்த்திகேயனின் சொந்த ஊரான ஈரோட்டில் உள்ள மயானத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில், ஒடிசா மருத்துவமனை கொடுத்த பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் சந்தேகம் இருப்பதாகக் கூறி, அவரது தந்தை செந்தில் கோபாலகிருஷ்ணன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

அதில், "பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் 19 வயது மூன்று மாதங்கள் ஆன மகனின் வயது 18 என தவறாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே தனது மகனின் கடவாய் பற்கள் அகற்றப்பட்டிருந்த நிலையில் 32 பற்கள் இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நெற்றியில் சிறு வயதில் ஏற்பட்டு இருந்த தழும்பு குறித்து குறிப்பிடாதது போன்ற முரண்பாடுகள் உள்ளன. எனவே, புதைக்கப்பட்ட சடலத்தை தோண்டி எடுத்து, மீண்டும் பிரேத பரிசோதனை நடத்த உத்தர விட வேண்டும்" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன், மாணவன் கார்த்தியேனின் உடல் என புதைக்கப்பட்ட சடலத்தை தோண்டி எடுத்து , மாவட்ட ஆட்சியர், எஸ்.பி. முன்னிலையில், மறு பிரேத பரிசோதனை செய்ய ஈரோடு அரசு மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரி நிர்வாகத்துக்கு உத்தரவிட்டார்.

மேலும், அந்த உடலிலிருந்து திசு மாதிரிகளையும், பெற்றோரின் ரத்த மாதிரிகளையும் சேகரித்து, சென்னையில் உள்ள மண்டல தடயவியல் ஆய்வு மையத்துக்கு அனுப்பி, மரபணு சோதனை நடத்த வேண்டும்.

மரபணு பரிசோதனையை செப்டம்பர் 25 ஆம் தேதிக்குள் முடிக்க வேண்டும் என தடயவியல் ஆய்வு மைய இயக்குநருக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன், அதன் அறிக்கையை செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு, வழக்கின் விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.

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TAMIL STUDENT
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