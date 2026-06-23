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பெரி கல்வி அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான நிலத்தை ஏலம் விட்டதில் முறைகேடு? சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவு

வங்கியில பெற்ற 48 கோடி ரூபாய் கடனை உரிய காலத்தில் திரும்ப செலுத்தாததால் சென்னையில் உள்ள பெரி (PERI) கல்வி மற்றும் அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான நிலம் ஏலம் விடப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 10:55 PM IST

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சென்னை: பெரி கல்வி அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான 250 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை 45 கோடிக்கு இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி ஏலம்விட்டது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடத்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

வங்கியில் பெற்ற 48 கோடி ரூபாய் கடன்தொகையை உரிய காலத்தில் திரும்ப செலுத்தாததால் சென்னையில் உள்ள பெரி (PERI) கல்வி மற்றும் அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான நிலத்தை ஏலத்தில் விட இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி நடவடிக்கை எடுத்தது. அந்த நிலத்தை ஏலத்தில் பங்கேற்ற எஸ்.ஆர்.எம்.குழுமம் எடுத்தது.

எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலைகழகத்துடன் கூட்டு சேர்ந்து மிக உயர்ந்த விலைமதிப்புள்ள அடமான சொத்துக்களை மிகவும் குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்ய, வங்கி அதிகாரிகள் துணை போயுள்ளதாக கூறி சிபிஐ-யிடம் பெரி கல்வி அறக்கட்டளை நிர்வாகம் புகார் அளித்தது.

அந்த புகாரில், "ஒரு முறை தீர்வு திட்டத்தின் கீழ் 24 கோடி ரூபாய் செலுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும், வங்கி அதிகாரிகள் கட்டாய வசூல் நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்ததாகவும், 252 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை 45 கோடியே 60 லட்சம் ரூபாய்க்கு மட்டுமே ஏலத்தில் விற்கப்பட்டதால் அறக்கட்டளைக்கு பெரும் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது" எனவும் கூறப்பட்டு இருந்தது.

இந்த புகாரின் மீது நடவடிக்கை எடுக்காததால் சிபிஐ வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்த உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பெரி அறக்கட்டளை நிர்வாகம் வழக்கு தொடர்ந்தது.

இந்த மனு, நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது, பெரி நிறுவனம் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அசன் முகமது ஜின்னா, "மற்றொரு வங்கி கடன் கணக்கை எடுத்து கொள்ள முன்வந்த நிலையிலும், நிலுவைத் தொகையை அறக்கட்டளை செலுத்த முயற்சி செய்த நேரத்திலும், வங்கி அதிகாரிகள் பெரி நிறுவனத்தின் சொத்துக்களை எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலைகழகத்துக்கு மிக குறைந்த விலைக்கு ஏலத்தில் விற்றுள்ளனர்

இந்த ஏலம் மூலம் எஸ்.ஆர்.எம் பல்கலைகழகத்துக்கு முறையற்ற ஆதாயத்தை வழங்கும் வகையில் நடத்தப்பட்டு உள்ளது. குற்றச் சதி, அதிகார துஷ்பிரயோகம், ஊழல் உள்ளிட்ட கடும் குற்றங்களை வெளிப்படுத்துவதால் சிபிஐ விசாரணை அவசியம்" என வாதிட்டார்.

அதற்கு சிபிஐ தரப்பு, "ஏற்கனவே புகார் பரிசீலிக்கப்பட்டு, இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் விஜிலென்ஸ் பிரிவுக்கு மேல் நடவடிக்கைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டு உள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதை ஏற்க மறுத்த மூத்த வழக்கறிஞர் அசன் முகமது ஜின்னா, "வங்கியின் அதிகாரிகள் மீதே குற்றச்சாட்டுகள் உள்ள நிலையில், அதே வங்கியில் உள்ள விஜிலென்ஸ் பிரிவு மேற்கொள்ளும் விசாரணை நம்பகத்தன்மையை ஏற்படுத்தாது" என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.

இரு தரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி, பெரி நிறுவனம் அளித்த புகார் குறித்து சி.பி.ஐ. விசாரணை நடத்தவும், சட்டத்துக்குட்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

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CBI TO IOB
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