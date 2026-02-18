ETV Bharat / state

சவுக்கு சங்கரின் யூடியூப் பதிவுகளை பார்ப்பதுதான் எங்கள் வேலையா? - நீதிபதிகள் காட்டம்

சாட்சிகளை மிரட்டும் வகையில் தொடர்ந்து வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருவதால் சவுக்கு சங்கரின் ஜாமீனை ரத்து செய்ய வேண்டுமென காவல்துறை சார்பில் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டு இருந்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 18, 2026 at 10:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நீதிமன்றம் விதித்த நிபந்தனைகளை மீறியதற்கான ஆதாரம் இருந்தால், சவுக்கு சங்கரின் ஜாமீனை காவல்துறையே ரத்து செய்யலாம் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.

மிரட்டி பணம் பறித்தது மற்றும் மோசடி செய்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில் ஆதம்பாக்கம் மற்றும் சைதாப்பேட்டை காவல்துறையினர் கடந்த 2025 டிச 13ம் தேதி யூடியூபர் சவுக்கு சங்கரை கைது செய்தனர்.

இதையடுத்து, சவுக்கு சங்கருக்கு உடலில் பல்வேறு பிரச்சினைகள் இருப்பதால் அவரை மருத்துவ காரணங்களுக்காக ஜாமீனில் விடுவிக்கக்கோரி அவரது தாய் கமலா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், சவுக்கு சங்கருக்கு வரும் மார்ச் 25 வரை 3 மாதங்கள் இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டது.

இந்நிலையில், மருத்துவ காரணங்களுக்காக ஜாமீன் பெற்ற சவுக்கு சங்கர், ஜாமீன் நிபந்தனைகளை மீறி சாட்சிகளையும், விசாரணை அதிகாரிகளையும் மிரட்டும் வகையில் தொடர்ந்து வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருவதால் அவரது ஜாமீனை ரத்து செய்ய வேண்டுமென காவல்துறை சார்பில் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், வழக்கில் தொடர்புடைய யாரையும் சந்திக்க கூடாது, சாட்சிகளை கலைக்க கூடாது, யாரைப் பற்றியும் சமூக வளைதளங்களில் வீடியோக்களை வெளியிடக்கூடாது ஆகிய நிபந்தனைகளை மீறி செயல்பட்டால் ஜாமீன் ரத்து செய்யப்படும் என சவுக்கு சங்கருக்கு அறிவுறுத்தியிருந்தது.

மேலும், சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனை முதல்வர் தலைமையில், மருத்துவர்கள் குழு அமைத்து, பிப்ரவரி 2ம் தேதி சவுக்கு சங்கருக்கு முழு உடல் பரிசோதனை செய்து, பிப்ரவரி 3ம் தேதி நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டிருந்தது. அதன்படி, சவுக்கு சங்கரின் உடல்நிலை குறித்த மருத்துவ அறிக்கையும் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், எம்.ஜோதிராமன் அடங்கிய அமர்வில் இன்று (பிப்.18) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது சவுக்கு சங்கர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் வி. ராகவாச்சாரி, சவுக்கு சங்கர் மீது உள்நோக்கத்துடன் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர் நீதிமன்றத்தின் எந்த நிபந்தனைகளையும் மீறவில்லை. அவருடைய உடல்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டே ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது. நிபந்தனை என்ற பெயரில் தனிமைச் சிறையில் அடைத்து துன்புறுத்துவதால் ஜாமீனை ரத்து செய்யக்கூடாது என தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஆர்.முனியப்பராஜ், சவுக்கு சங்கருக்கு உடலில் எந்த பிரச்சினையும் இல்லை என மருத்துவ அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவர் உள்நோயாளியாக தீவிர சிகிச்சை பெற வேண்டிய நிலையில் இல்லை. அவரை தனிமைச் சிறையில் அடைத்து வைத்திருப்பதாக கூறுவது தவறு. தற்போதும் சாட்சிகளை கலைக்கும் விதமாக தொடர்ந்து வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறார். அந்த வீடியோக்களைப் பார்த்தாலே நிலைமை புரியும் என தெரிவித்தார்.

அதற்கு நீதிபதிகள், எங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லையா? அவருடைய யூடியூப் பதிவுகளைப் பார்ப்பது தான் வேலையா? நீதிமன்றம் விதித்த நிபந்தனைகளை மீறியதற்கான ஆதாரம் இருந்தால், சவுக்கு சங்கரின் ஜாமீனை காவல்துறையே ரத்து செய்யலாம். அதன் பிறகு, காவல்துறையின் நடவடிக்கை சரியா? இல்லையா? நீதிமன்ற நிபந்தனைகள் மீறப்பட்டுள்ளதா? இல்லையா? என ஆய்வு செய்யலாம் என தெரிவித்த நீதிபதிகள், வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தனர்.

இதையும் படிங்க: முறைகேடு புகார்: சேலம் நடுவர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை

TAGGED:

SAVUKKU SHANKAR CASE
MADRAS HIGH COURT
சவுக்கு சங்கர்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
SAVUKKU SHANKAR BAIL PETITION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.