சுதந்திர தினத்தன்று அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளையும் மூட உத்தரவு
மதுபான விற்பனை நிலையங்களைத் திறந்து வைப்பது கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 14, 2026 at 10:59 AM IST
சென்னை: சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு ஆகஸ்ட் 15 அன்று சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் நிலையங்களும் மூடப்பட வேண்டும் என்று சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் எஸ். மாலதி ஹெலன் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
நாடு முழுவதும் ஆகஸ்ட் 15 அன்று 80-ஆவது சுதந்திர தின விழா கொண்டாப்பட உள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் சுதந்திர தின விழா கொடி ஏற்றும் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளன. இந்த விழாவில் முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் கொடியை ஏற்றி வைக்க உள்ளார். இதற்கான முன்னேற்பாடுகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளையும் கட்டாயமாக சுதந்திர தினத்தன்று மூடப்பட வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் எஸ். மாலதி ஹெலன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதுத்தொடர்பாக சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் எஸ். மாலதி ஹெலன் வெளியிட்டுள்ள உத்தரவில், “தமிழ்நாடு மதுபான சில்லறை விற்பனை (கடைகள் மற்றும் பார்கள்) விதிகள் 2003-ன் விதி 12 மற்றும் தமிழ்நாடு மதுபானம் (உரிமை மற்றும் அனுமதி) விதிகள், 1981-ன் விதி 25 (1)(a)-ன் கீழ் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுகிறது.
அதன்படி, ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதியான நாளைய தினம் நாடு முழுவதும் சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து மதுபான (FL1) சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் மற்றும் அவற்றுடன் இணைந்த பார்கள் கட்டாயமாக மூடப்பட வேண்டும்.
மேலும், FL2 உரிமம் பெற்ற கிளப்புகளின் பார்கள், FL3 உரிமம் பெற்ற ஹோட்டல்களுடன் இயங்கும் பார்கள் மற்றும் FL3(A), FL3(AA) முதல் FL11 வரை பல்வேறு உரிமங்களின் கீழ் செயல்படும் அனைத்து மதுபான விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் மதுபானக் கூடங்களும் நாளை மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
சுதந்திர தினமான ஆகஸ்ட் 15-ஆம் தேதி மதுபானம் விற்பனை செய்வது அல்லது விதிமுறைகளை மீறி மதுபான விற்பனை நிலையங்களைத் திறந்து வைப்பது கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீதும், விற்பனை நிலையங்கள் மீதும் மதுபான விற்பனை விதிகளின்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.