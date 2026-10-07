காலை உணவுத் திட்டத்தை கண்காணிக்க பள்ளிகள்தோறும் ஆசிரியர் நியமனம் - டிஇஓ-க்களுக்கு பறந்த உத்தரவு
மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவுகள் பாதுகாப்பான, சுத்தமான, சுகாதாரமான சூழலில் வழங்கப்படுகிறதா என்பதை ஒருங்கிணைப்பு ஆசிரியர் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் என்று பள்ளிக் கல்வித் துறை இயக்குநர் லதா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : October 7, 2026 at 8:57 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் காலை உணவுத் திட்டத்தை கண்காணிப்பதற்கு ஒவ்வொரு பள்ளியிலும், ஒருங்கிணைப்பு ஆசிரியர் நியமனம் செய்யப்பட வேண்டும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநர் லதா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் பள்ளி மாணவர்களின் ஊட்டச்சத்து நிலையை மேம்படுத்தவும், பள்ளிக்கு வரும் மாணவர்கள் பசியின்றி, கல்வியில் முழுமையாக கவனம் செலுத்தும் வகையிலும் காலை உணவுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், கடந்த செப்டம்பர் 22-ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய் 6ஆம் வகுப்பு முதல் 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவு திட்டம் விரிவாக்கத்தைத் தொடங்கி வைத்தார். இதனையடுத்து, மாநில முழுவதும் 1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு பள்ளிகளில் காலை உணவு வழங்கப்படுகிறது.
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இந்த சூழலில், திருவள்ளூர் மாவட்டம் கொட்டையூர் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் கடந்த செப்டம்பர் 24ஆம் தேதி, காலை உணவு சாப்பிட்ட 40 மாணவ, மாணவிகளுக்கு வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டது. அவர்களுக்கு திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. உணவில் பல்லி இருந்ததாகவும், இதற்கு சமையலரின் கவனக்குறைவுவே காரணம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவின் தரம், தூய்மை மற்றும் மாணவர்களின் உடல்நலப் பாதுகாப்பில் எவ்வித சமரசமும் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்ற முன்னெச்சரிக்கையாக பள்ளிக் கல்வித்துறை வழிகாட்டுதலைப் பிறப்பித்தது.
அதன் தொடர்ச்சியாக, காலை உணவுத் திட்டத்தை கண்காணிக்க ஒவ்வொரு பள்ளியிலும், ஒருங்கிணைப்பு ஆசிரியரை நியமிக்குமாறு பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநர் லதா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து, பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநர் லதா, மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பி உள்ளார். அந்த கடிதத்தில், 'தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில், 1-ஆம் வகுப்பு முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு காலை உணவுத் திட்டம் மற்றும் மதிய உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் உணவு வழங்கப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக, அனைத்து பள்ளிகளிலும் சுகாதாரமான முறையில் உணவு சமைக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்கு வழங்குவதை கண்காணிக்க ஒரு ஒருங்கிணைப்பு ஆசிரியர் நியமிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
உணவு சமைக்கும் சமையலறை தூய்மையாகவும், சமையல் பாத்திரங்கள் சுத்தமாகவும், பாதுகாப்பான குடிநீர் மற்றும் தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் முறையாக பராமரிக்கப்படுவதையும் கண்காணிக்க வேண்டும்.
மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவுகள் பாதுகாப்பான, சுத்தமான, சுகாதாரமான சூழலில் வழங்கப்படுகிறதா என்பதை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும். இவற்றில் ஏதேனும் குறைபாடுகள் இருப்பின் தலைமை ஆசிரியரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று உரிய அலுவலரால் உடனுக்குடன் சரி செய்யப்படுவதை ஒருங்கிணைப்பு ஆசிரியர் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
மேலும் காலை உணவுத் திட்டம் தொடர்பாக, சத்துணவு பணியாளர்களால் பராமரிக்கப்படும் கண்காணிப்புப் பதிவேடு, சரிபார்ப்புப் பட்டியலை கண்காணிக்க வேண்டும். குறைபாடுகளை உரிய நேரத்தில் தீர்ப்பதற்காக உயர் அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்தப் பணிகளை தொடர்ந்து கண்காணித்திடவும், அதனை உறுதிப்படுத்தவும், ஒருங்கிணைப்பு ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்க வேண்டும்' என்று அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.