மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கின்போது தமிழ்மொழியை பயன்படுத்த நீதிமன்றம் உத்தரவு
Published : April 21, 2026 at 11:21 PM IST
மதுரை: சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் உள்ள மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குட முழுக்கின்போது, அதிக அளவில் தமிழ்மொழி பயன்படுத்த வேண்டும் என உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
கரூரைச் சேர்ந்த தமிழ் ராஜேந்திரன் என்ற வழக்கறிஞர், சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை அண்மையில் தாக்கல் செய்தார். அதில், "நான் தமிழகத்தில் உள்ள கோயில்களில் சமஸ்கிருத மொழிக்கு இணையாக, தமிழில் குடமுழுக்கு நடத்த வேண்டும் என பல்வேறு வழக்குகளை தாக்கல் செய்து, அதற்கான உத்தரவுகளைப் பெற்றுள்ளேன்.
உயர்நீதிமன்றம் கொடுத்துள்ள பல தீர்ப்புகளில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோயில்களில் குடமுழுக்கு நடத்தும்போது சமஸ்கிருதத்துக்கு இணையாக தமிழை பயன்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் சில கோயில்களில் குடமுழுக்கின்போது சமஸ்கிருத மொழி மட்டுமே பயன்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கோயில்களிலும் குடமுழுக்கின்போது சமஸ்கிருதத்துக்கு இணையாக தமிழ் மந்திரங்களை பயன்படுத்த ஏதுவாக ஏற்கனவே இந்து சமய அறநிலையத்துறை நியமித்துள்ள குடமுழுக்கு சம்பந்தமான உயர்மட்ட குழுவின் அறிக்கையை கேட்டுப் பெற்று, அதன் அடிப்படையில் அனைத்து கோயில்களிலும் சமஸ்கிருதத்துக்கு இணையாக தமிழ் மொழி பயன்படுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும்.
குறிப்பாக, உலக பிரசித்தி பெற்ற மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் குடமுழுக்கு வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற உள்ளநிலையில், அங்கு சமஸ்கிருதத்துக்கு இணையாக தமிழை பயன்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட வேண்டும்" என கூறியிருந்தார்.
இந்த மனு இன்று (ஏப்ரல் 21) நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் உலக பிரசித்தி பெற்ற மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலில் உள்ள பொற்றாமரை குளத்தில்தான் திருக்குறள் அரங்கேற்றப்பட்டதாக வரலாறு உண்டு. அந்த பொற்றாமரை குளத்துக்கு தமிழ் இருக்கை என்ற மற்றொரு பெயரும் உள்ளது. தமிழுக்கு சிறப்பு செய்யும் மதுரை என்பதால், புகழ்பெற்ற மீனாட்சி அம்மன் குடமுழுக்கு விழாவின்போது மற்ற கோயில்களைக் காட்டிலும் தமிழுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டார்.
மேலும், இதற்கு முன் கோயில் குடமுழுக்கு குறித்து உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுகளை நடைமுறைப்படுத்தியது குறித்து நிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்யவும் அறநிலையத் துறைக்கு அவர் உத்தரவிட்டார். அத்துடன், இந்த உத்தரவு நகல் தமிழிலும் வழங்கப்படும் என தெரிவித்து வழக்கு விசாரணையை வருகின்ற ஜூன் மாதத்திற்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி பரத சக்கரவர்த்தி உத்தரவிட்டார்.