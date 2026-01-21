ஒரத்தநாடு எம்எல்ஏ வைத்திலிங்கம் ராஜினாமா; திமுகவில் இணைய முடிவு?
Published : January 21, 2026 at 9:35 AM IST
சென்னை: ஒரத்தநாடு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்திலிங்கம் தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அவர் திமுகவில் இணையவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளராக செயல்பட்டு வந்த ஒரத்தநாடு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்திலிங்கம், தனது எம்எல்ஏ பதவியை இன்று ராஜினாமா செய்தார். சட்டப்பேரவை தலைவர் அப்பாவுவிடம் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை நேரில் வழங்கினார்.
அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் உள்ளிட்டோரை கட்சியில் சேர்க்கும் பேச்சுக்கே இடமில்லை என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்டமாக தெரிவித்திருந்த நிலையில், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் மாற்றுகட்சிகளில் தொடர்ந்து இணைந்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு ஓபிஎஸ் ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினரான மனோஜ் பாண்டியன், தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு திமுகவில் இணைந்தார்.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஓபிஎஸ்ஸுன் தீவிர ஆதரவாளராக இருந்த வழக்கறிஞர் சுப்புரத்தினம், திமுகவில் இணைந்த நிலையில், தற்போது வைத்திலிங்கம் தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். அவர் தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து நேராக அண்ணா அறிவாலம் சென்று திமுகவில் இணையவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
யார் இந்த வைத்திலிங்கம்?
- தஞ்சை மாவட்டத்தை சேர்ந்த இவர் அதிமுகவின் டெல்டா பகுதியின் முகமாக இருந்து வந்தார்.
- கடந்த 2001இல் அதிமுக ஆட்சியில் தொழில் துறை அமைச்சராக பணியாற்றினார்.
- தொடர்ந்து 2011ஆம் ஆண்டும் அதிமுகயிலும் அமைச்சராக தொடர்ந்தார்.
- 2016ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் தோல்வி அடைந்த நிலையில், அதே ஆண்டு நடைபெற்ற மாநிலங்களவை தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
- தொடர்ந்து 2021ஆம் ஆண்டு ஒரத்தநாடு தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்ற அவர், தனது மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.