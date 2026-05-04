ஒரத்தநாடு தொகுதியில் வெல்லப்போவது யார்?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: ஒரத்தநாடு தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஆர்.வைத்திலிங்கம், அதிமுக தரப்பில் மா.சேகர், நாதக-வின் எஸ்.திருமுருகன், தவெக சார்பில் கே.அரவிந்த் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

Published : May 4, 2026 at 2:07 AM IST

தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரத்தநாடு தொகுதியில், இதுவரை அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஆர்.வைத்திலிங்கம், திமுக சார்பில் போட்டியிடுவதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

ஒரத்தநாடு தொகுதியில் 2001-இல் இருந்து நடந்த தேர்தல்களில் 4 முறை அதிமுகவும் 1 முறை திமுகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

2001-இல், அதிமுக வேட்பாளர் ஆர்.வைத்திலிங்கம், திமுக வேட்பாளர் ராஜமாணிக்கத்தை 19,844 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2006-இல் நடந்த தேர்தலிலும் அதிமுக வெற்றி பெற்றது. அதிமுக சார்பில் மீண்டும் போட்டியிட்ட ஆர்.வைத்திலிங்கம், திமுக வேட்பாளர் ராஜமாணிக்கத்தை 3,843 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2011-இல் நடந்த தேர்தலிலும் அதிமுக சார்பில் மீண்டும் போட்டியிட்ட ஆர்.வைத்திலிங்கம், திமுக வேட்பாளர் டி.மகேஸ் கந்தசாமியை 32,644 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2016-இல் தஞ்சாவூர் தொகுதியை அதிமுகவிடம் இருந்து திமுக கைப்பற்றியது. திமுக வேட்பாளர் மா. இராமச்சந்திரன், அதிமுக சார்பில் மீண்டும் போட்டியிட்ட ஆர்.வைத்திலிங்கத்தை 3,645 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2021-இல் நடந்த தேர்தலில், திமுக வசம் இருந்த ஒரத்தநாடு தொகுதியை அதிமுக கைப்பற்றியது. அதிமுக சார்பில் மீண்டும் போட்டியிட்ட ஆர்.வைத்திலிங்கம், திமுக வேட்பாளர் மா. இராமச்சந்திரனை 28,835 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2026 தேர்தல் நிலவரம்

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், ஒரத்தநாடு தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஆர்.வைத்திலிங்கம் போட்டியிடுகிறார். ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளரான இவர், திமுகவில் இணைந்த பிறகு சந்திக்கும் முதல் தேர்தல் இது. இதுவரை அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்ட இவர், தற்போது திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார். இவர் தனது சொந்த வலிமையை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

அதிமுக சார்பில் மா.சேகர் போட்டியிடுகிறார். தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் டாக்டர் கே. அரவிந்த் என்பவரும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் எஸ். திருமுருகன் என்பவரும் போட்டியிடுகின்றனர். ஒரத்தநாடு தொகுதியில் மொத்தம் 2,33,542 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

இந்த தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள், தஞ்சாவூரில் உள்ள குந்தவை நாச்சியார் அரசு கலைக் கல்லூரி வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் எண்ணப்படுகின்றன.

