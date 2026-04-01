திமுகவில் இருந்து விலகிய ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் - சசிகலாவின் கட்சியில் அடித்த 'ஜாக்பாட்'
திமுகவில் இருந்து விலகிய எம்.எல்.ஏ ஐயப்பன், சசிகலாவின் அஇபுமமுக கட்சியில் இணைந்தவுடன் அவர் உசிலம்பட்டி தொகுதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார்.
Published : April 1, 2026 at 5:49 PM IST
சென்னை: முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் தீவிர ஆதரவாளரும், உசிலம்பட்டி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஐயப்பன், சசிகலா கட்சியில் தன்னை இணைத்துக்கொண்டார்.
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்து செயல்பட்டு வந்த உசிலம்பட்டி அதிமுக சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் ஐயப்பன், ஓ.பன்னீர்செல்வத்துடன் ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரைபயணித்து வந்தார். இவர் ஓபிஎஸ் உடன் கடந்த பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தார்.
திமுகவில் இணைந்த ஐயப்பன், நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலில் திமுக சார்பில் உசிலம்பட்டி தொகுதியில் போட்டியிடும் வாய்ப்பை எதிர்நோக்கி காத்துக் கொண்டிருந்தார். இந்நிலையில் திமுக சார்பில் உசிலம்பட்டி தொகுதி காங்கிரசுக்கு ஒதுக்கப்பட்டதால் ஐயப்பன் ஏமாற்றத்திற்கு உள்ளானார்.
தொடர்ந்து நேற்று தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஐயப்பன், ”ஒரு கேப்டனாக ஓபிஎஸ் தொண்டனை கரை சேர்க்க தவறிவிட்டார். இருப்பினும் திமுக வெற்றிக்காக பாடுபடுவோம். கட்சிக்கு பணி செய்ய தங்களுக்கு உத்தரவு வந்ததும் தேர்தல் பணிகளை தொடங்குவோம்” என தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில் இன்று காலை திடீரென போயஸ் கார்டன் இல்லத்தில், அஇபுமமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா முன்னிலையில் ஐயப்பன் அக்கட்சியில் இணைந்தார். கட்சியில் இணைந்தவுடன் உசிலம்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட ஐய்யப்பனுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
அஇபுமமுக கட்சியில் இணைந்த பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஐயப்பன், ”திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் இணைந்தோமே தவிர, நாங்கள் அனாதையாக தான் இருந்தோம். எங்களின் கோரிக்கைகளுக்கு திமுக செவி சாய்க்கவில்லை. இதன் காரணமாகவே சசிகலா கட்சியில் இணைந்தேன். உடனே உசிலம்பட்டி தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்பை சசிகலா வழங்கியதற்கு நன்றி” என்றும் தெரிவித்தார்.
ஐயப்பனுடன் சேர்த்து அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் 5 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் சசிகலா வெளியிட்டுள்ளார்.
5 தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு
அதன்படி உசிலம்பட்டி தொகுதியில் ஐயப்பன், அரவங்குறிச்சி தொகுதியில் ஆசியா பேகம், ஆம்பூர் தொகுதியில் ஹாரூண் ரஷீத் படு, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் சங்கரசுப்பிரமணியன் வேலுசாமி, ஆண்டிபட்டி தொகுதியில் செல்லப்பாண்டி ஆகியோர் போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.