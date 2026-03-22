என்டிஏ தலைவர்கள் அமெரிக்கா சென்றாலும் முதல்வர் ஸ்டாலின் அஞ்சமாட்டார் - டிடிவிக்கு ஓபிஎஸ் பதிலடி
திமுகவில் பண்ணையார் ஆட்சி நடப்பதாக ஆதவ் ஆர்ஜுனா முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுக்கு பதில் அளித்த ஓ.பன்னீர் செல்வம், ஆதவ் அர்ஜுனா என்ன தொழில் செய்கிறார்? யார் பண்ணையார்? என்று அனைவருக்கும் தெரியும் என்றார்.
Published : March 22, 2026 at 9:49 PM IST
சிவகங்கை: தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் தலைவர்கள், டெல்லி அல்ல அமெரிக்காவுக்கே சென்றாலும் திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான ஸ்டாலின் அஞ்சமாட்டார் என முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி, சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், திமுகவில் அண்மையில் இணைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம், தென் மாவட்டங்களில் திமுக கூட்டணியை ஆதரித்து தேர்தல் பரப்புரைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
அதன்படி, சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடியில் திமுக சார்பில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் அவர் இன்று கலந்து கொண்டார். கூட்டத்திற்குப் பின் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, என்டிஏ தலைவர்கள் டெல்லி சென்றாலே முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு பயந்து வந்து விடுகிறது என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறியது குறித்து கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, "என்டிஏ தலைவர்கள் டெல்லி அல்ல அமெரிக்காவுக்கே சென்றாலும் முதல்வர் ஸ்டாலின் பயப்பட மாட்டார்" என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் பதில் அளித்தார்.
மேலும், "திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், முதலமைச்சராக இருக்கும் வரை தமிழகம் தலை குனியாது. தமிழ்நாடு வெல்லட்டும், திமுக ஆட்சி தொடரட்டும்" என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் தெரிவித்தார்.
அப்போது, அதிகாரிகள்தான் திமுக அரசை நடத்துகிறார்கள் என்று தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் விமர்சித்திருப்பது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, "நாட்டு மக்களுக்கு பல நல்ல திட்டங்களை நிறைவேறிற, சிறப்பான ஆட்சியைத் தந்தவர் முதல்வர் ஸ்டாலின். அதை நாட்டு மக்களும் நன்கு அறிவார்கள்" என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் பதில் அளித்தார்.
திமுகவில் பண்ணையார் ஆட்சி நடப்பதாக தவெகவின் ஆதவ் ஆர்ஜுனா முன்வைத்த குற்றச்சாட்டு குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியதற்கு, "ஆதவ் அர்ஜுனா என்ன தொழில் செய்கிறார் என அனைவருக்கும் தெரியும். யார் பண்ணையார் என்பதும் அனைவரும் அறிவர்" என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் பதில் அளித்தார்.
மெகா கூட்டணி என்று கூறி வந்த திமுக கூட்டணியில் இருந்து தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி வெளியேறியது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியதற்கு அவர் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் புறப்பட்டுச் சென்றார். இந்த சந்திப்பின்போது, அமைச்சர் பெரிய கருப்பன், மானாமதுரை எம்எல்ஏ தமிழரசி, முன்னாள் எம்.பி. ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.