ஈபிஎஸ் தான் எங்களின் உண்மையான எதிரி - ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையனுடன் கரம்கோர்த்த டிடிவி தினகரன் காட்டம்!
திமுகவை வீழ்த்தவும், அம்மாவின் ஆட்சியை மீண்டும் கொண்டுவரவும் மூவரும் ஒன்றிணைந்துள்ளதாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்தார்.
Published : October 30, 2025 at 7:08 PM IST
ராமநாதபுரம்: தேவர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு பசும்பொன்னில் உள்ள முத்துராமலிங்க தேவரின் நினைவிடத்தில் ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன், டிடிவி தினகரன் மூவரும் கூட்டாக அஞ்சலி செலுத்தியுள்ள நிகழ்வு, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முத்துராமலிங்க தேவரின் 118-வது ஜெயந்தி மற்றும் 62-வது குருபூஜை விழா தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று (அக்.30) கொண்டாடப்பட்டது. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன்னில் அமைந்துள்ள முத்துராமலிங்க தேவரின் நினைவிடத்தில் அரசியல் தலைவர்கள் அனைவரும் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
அந்த வகையில், இன்று பசும்பொன்னில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் கூட்டாக வந்து மலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஓ.பன்னீர்செல்வம், “தேசியமும், தெய்வீகமும் இணைந்த முத்துராமலிங்க தேவரின் ஜெயந்தி விழாவை அனைத்து தரப்பினரும் அன்புடன் இணைந்து கொண்டாடி வருகின்றனர். நாங்கள் மூவரும் கூட்டாக வந்து அவருக்கு மரியாதை செலுத்தினோம். அதிமுகவில் பிரிந்திருக்கும் சக்திகள் ஒன்றிணையும் என்ற நம்பிக்கையோடு, இந்த நல்ல நாளில் சபதம் எடுத்துள்ளோம். ‘அம்மா’ ஆட்சி மீண்டும் அமைய வேண்டும் என்பதற்காக ஒன்றிணைந்து செயல்பட உள்ளோம். அதுமட்டுமின்றி, திமுகவை வீட்டுக்கு அனுப்பும் பணியை இன்று தொடங்கியுள்ளோம்,” எனத் தெரிவித்தார்.
"நான் பேசுவது, எழுதுவது, சிந்திப்பது, சேவை செய்வது எல்லாமே தேசத்திற்காகவே, எனக்காக அல்ல" என்று சொல்லி தன்னையே இந்தியத் திருநாட்டிற்கும், இந்திய மக்களுக்கும் அர்ப்பணித்த அரசியல் ஞானி, தலைசிறந்த ஆன்மீகவாதி, இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர்.
தொடர்ந்து பேசிய டிடிவி தினகரன், “பசும்பொன்னில் உருவாகியுள்ள இந்த புதிய கூட்டணி தொடரும். புரட்சித் தலைவர் ஆட்சிக் காலத்திலிருந்து பணியாற்றி வரும் செங்கோட்டையன் இன்று எங்களுடன் இணைந்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அம்மா ஜெயலலிதா ஆட்சிக் காலத்திலும், அதற்கு பின்பும் ஓ.பன்னீர்செல்வமும், செங்கோட்டையனும் அதிமுகவின் பாதுகாப்பு அரணாக இருந்தவர்கள்.
மீண்டும் புரட்சித் தலைவர், புரட்சித் தலைவி ஆட்சி அமைய நாங்கள் கரம் கோர்த்துள்ளோம். எங்களுக்கு உண்மையான எதிரி எடப்பாடி பழனிசாமி தான்; மற்றவர்கள் அல்ல. துரோகத்தை வீழ்த்தும் நோக்கத்தோடு தான் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் தொடங்கப்பட்டது,” எனத் தெரிவித்தார்.
சசிகலா குறித்த கேள்விக்குப் பதிலளித்த அவர், “சசிகலா எங்களோடு சேர வேண்டும் என இருந்தார். ஆனால் சில காரணங்களால் காலதாமதமானது. பசும்பொன் வருவதற்கு முன்பாகவே பன்னீர்செல்வமும், செங்கோட்டையனும் அபிராமம் பகுதியிலிருந்து என்னுடன் இணைந்து வந்தனர்,” என டிடிவி தினகரன் கூறினார்.
அதையடுத்து பேசிய செங்கோட்டையன், “புரட்சித் தலைவர், புரட்சித் தலைவி ஆட்சி மீண்டும் தமிழகத்தில் அமைய வேண்டும்; அதற்காக திமுகவை வீழ்த்தும் நோக்கத்துடன் எங்களது பயணம் தொடங்கியுள்ளது,” எனத் தெரிவித்தார்.
ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன், டிடிவி தினகரன் மூவரும் இணைந்துள்ளது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.