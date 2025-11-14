போடி தொகுதியை கைப்பற்றும் ஸ்டாலினின் கனவு பலிக்காது: ஓபிஎஸ்
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி தான் பீகார் தேர்தலில் வெற்றி பெறும் என்று ஏற்கெனவே கணிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அதுதான் நடந்திருப்பதாக ஓபிஎஸ் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : November 14, 2025 at 10:32 PM IST
மதுரை: போடி தொகுதியை கைப்பற்றும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் கனவு பலிக்காது என அந்த தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.
பெரியகுளத்திலிருந்து சென்னை செல்வதற்காக முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மதுரை விமான நிலையம் வந்தார். பீகார் தேர்தல் முடிவு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தான் பீகார் தேர்தலில் வெற்றி பெறும் என்று ஏற்கனவே கணிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அதுதான் நடந்திருக்கிறது" என்றார்.
மேகதாது அணை தொடர்பான கர்நாடக அரசின் முடிவு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "மேகதாது அணையை பற்றி விரிவான பதிலை ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன். இதுகுறித்து தமிழக அரசு தனியாக தீவிரமாக ஆய்வு செய்யவில்லை" என்று குற்றஞ்சாட்டினார்.
தொடர்ந்து போடி தொகுதியை இந்த முறை திமுக கைப்பற்ற வேண்டும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் நிர்வாகிகளுக்கு வலியுறுத்தியதாக வந்த செய்தி தொடர்பான கேள்விக்கு, "முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் கனவு எப்போதும் பலிக்காது" என்றார்.
முன்னதாக, 'உடன்பிறப்பே வா' என்ற தலைப்பில் சட்டமன்றத் தொகுதி வாரியாக பகுதி-நகர-ஒன்றிய-பேரூர் கழகச் செயலாளர்கள் ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலின் 'ஒன் டு ஒன்' சந்தித்து பேசி வருகிறார். திமுக நிர்வாகிகள் மாவட்ட வரியாக 'ஒன் டூ ஒன்' நிகழ்வில் முதல்வர் ஸ்டாலினை சந்தித்து வருகிறார்.
இதுவரைக்கும் 80க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை சேர்ந்த நிர்வாகிகளை சந்தித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் தொகுதி நிலவரம் தொடர்பாக கேட்டறிந்துள்ளார். குறிப்பாக, கடந்த தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகள் வென்ற தொகுதிகளை சேர்ந்த நிர்வாகிகளிடம் திமுக இந்த முறை வென்றே ஆக வேண்டும் என கறார் காட்டி வருகிறார். குறிப்பாக, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த நிர்வாகிகளை சந்தித்து பேசிய முதல்வர், இந்த முறை மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளில் திமுக வெல்லவில்லை என்றால், மாவட்ட நிர்வாகிகளின் பொறுப்புக்கள் பறிக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார். அதே போன்று, வேதாரண்யம், போடி உள்ளிட்ட அதிமுகவினர் வென்ற தொகுதிகளில் கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்து தொகுதிகளை வெல்ல வேண்டும் என்று நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
குறிப்பாக, இந்த முறை தேனி மாவட்டம் போடி தொகுதியில் திமுக வெற்றிபெற்றே ஆக வேண்டும் என தேனி மாவட்ட நிர்வாகிகளிடம் கண்டிப்புடன் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்ததாக செய்திகள் வெளியாகின. இந்த நிலையில், முதலமைச்சரின் உத்தரவு தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த ஓபிஎஸ், "அவரின் கனவு பலிக்காது" என்று பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.