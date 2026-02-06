ETV Bharat / state

தை மாதம் முடிய இன்னும் 9 நாட்கள் உள்ளன; தமது அரசியல் நிலைப்பாடு குறித்து ஓபிஎஸ் மழுப்பல் பதில்

சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் மூன்று மாதங்கள் உள்ளன. உங்கள் அனைவரிடமும் தெரிவித்துவிட்டுத்தான் முடிவை அறிவிப்பேன் என்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்தார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேட்டி
ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 6, 2026 at 3:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தை மாதம் முடிய இன்னும் ஒன்பது நாட்கள் உள்ளன. அதற்குள் ஒரு நல்ல முடிவை எடுப்பேன் என்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரக்கூடிய நிலையில் அதிமுக, திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கூட்டணி அமைப்பதில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. அந்த வகையில் அதிமுக தொண்டர்கள் உரிமை மீட்புக் குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான ஓ. பன்னீர்செல்வம் எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைப்பார்? என்பது குறித்து அவரது ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.

இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து இன்று மதுரை புறப்பட்டார். முன்னதாக விமான நிலையத்தில் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், "அனைவரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என கோயிலுக்கு சென்று பிரார்த்தனை செய்து வந்துள்ளேன். தை மாதம் முடிய இன்னும் ஒன்பது நாட்கள் உள்ளன. அதற்குள் ஒரு நல்ல முடிவை எடுப்பேன்," என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் மூன்று மாதங்கள் உள்ளன. உங்கள் அனைவரிடமும் தெரிவித்துவிட்டுத்தான் முடிவை அறிவிப்பேன்" என கூறினார்.

இதையும் படிங்க: மாறிய ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்; வயிற்றுவலி சிகிச்சைக்கு சென்ற மூதாட்டிக்கு நேர்ந்த கொடுமை

நீங்கள் புதிய கட்சியை தொடங்க வாய்ப்பு உள்ளதா அல்லது விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைவீர்களா? என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, "எந்த ஓபிஎஸ்-ஐ நீங்கள் கேட்கிறீர்கள்?" என சிரித்து கொண்டே பதில் அளித்தார்.

முன்னதாக, நேற்றிய தினம் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்து வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

OPS PRESS MEET
சட்டமன்ற தேர்தல் 2026
ஓ பன்னீர்செல்வம் பேட்டி
LEGISLATIVE ASSEMBLY ELECTION 2026
OPS PRESS MEET ON CHENNAI AIRPORT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.