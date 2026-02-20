ETV Bharat / state

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சந்திப்பு - பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் நடந்த பேச்சுவார்த்தை

ஓபிஎஸ் அணியில் இருந்த அவரது ஆதரவாளர்கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக திமுகவில் இணைந்து வரும் நிலையில், இந்த சந்திப்பு அரசியல்ரீதியானதா? அல்லது மரியாதை நிமித்தமானதா? என்பது அடுத்து வரும் சில நாட்களில் தெரியவரும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 20, 2026 at 1:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினை, முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்று சந்தித்து பேசினார்.

சட்டப் பேரவை கூட்டத் தொடரின் இறுதி நாளான இன்று, நிதி மற்றும் வேளாண் இடைக்கால பட்ஜெட்கள் மீதான விவாதத்திற்கான பதிலுரை நடைபெற்றது. நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு மற்றும் வேளாண் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் தங்களின் பதிலுரையை வழங்கினர்.

எதிர்க்கட்சியான அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், பேரவைக்கு வராமல் பதிலுரையை புறக்கணித்தனர். மேலும், பாஜக, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி (அன்புமணி ஆதரவு) ஆகியோர் இன்று நடைபெற்ற பதிலுரையை புறக்கணித்து அவையில் இருந்து வெளியேறினர்.

ஆனால் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்று நடைபெற்ற பதிலுரை முழுவதையும் அவையில் இருந்து கவனித்தார். அமைச்சர்களின் பதிலுரைக்கு பின்னர் சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் உள்ள முதலமைச்சர் அறைக்கு சென்ற அவர், முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பின் போது துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினும் உடனிருந்தார்.

திடீர் சந்திப்பு ஏன்?

இந்த சந்திப்பு மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பு என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அரசியல் வட்டாரங்களில் ஓபிஎஸ் - முதல்வர் ஸ்டாலின் இடையேயான சந்திப்பு பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை பொறுத்தவரையில், அவர் மீண்டும் அதிமுகவில் இணைவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு என்று கூறப்படுகிறது.

அதிமுக தொண்டர் உரிமை மீட்பு குழு என்ற ஒரு இயக்கத்தை தொடங்கி நடத்தி வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம், சட்டப் பேரவை தேர்தலில் தனது நிலைப்பாட்டை இன்னும் தெரிவிக்காமல் இருந்து வருகிறார். இந்நிலையில், முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை சந்தித்திருப்பது அவர் திமுகவில் இணைவதற்கான முயற்சியா? என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது.

ஓபிஎஸ் அணியில் இருந்த அவரது ஆதரவாளர்கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக திமுகவில் இணைந்து வரும் நிலையில், இந்த சந்திப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. இந்த சந்திப்பு அரசியல்ரீதியானதா? மரியாதை நிமித்தமானதா? என்பது அடுத்து வரும் சில நாட்களில் தெரியவரும்.

அதிமுக கூட்டணியில் ஓபிஎஸ்ஸை சேர்க்க எடப்பாடி பழனிசாமி மறுத்து வரும் நிலையில், ஓபிஎஸ் என்ன முடிவு எடுக்கப்போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் களத்தில் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனிடையே, இன்னும் சில நாட்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் தொடர்பான தனது நிலைப்பாட்டை ஓபிஎஸ் அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

TAGGED:

OPS
MK STALIN
CHIEF MINISTER
ஓபிஎஸ்
DMK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.