ETV Bharat / state

முதல்வர் ஸ்டாலின் உடல்நிலை குறித்த இபிஎஸ் பேச்சுக்கு ஓபிஎஸ் கண்டனம்

23 வயதில் மிசாவை கண்டு அஞ்சாமல் சிறைக்கு சென்ற நான், கொரோனாவுக்கு அஞ்சுவேனா? என எடப்பாடி பழனிசாமியின் விமர்சனத்துக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் பதிலடி கொடுத்தார்.

ஓபிஎஸ் வீடியோ பேச்சு
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 10, 2026 at 3:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உடல்நிலை தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமியின் பேச்சுக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர், "கொரோனா காலகட்டத்தில் நோயாளிகளை சந்தித்து ஆதரவு கூறிய ஒரே முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தான். ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நோயாளிகளை சந்திக்கும் அளவிற்கு துணிச்சல் இல்லை. கொஞ்சம் கூட அரசியல் நாகரிகம் இன்றி வாழும் மனிதராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி உள்ளார். அவரிடம் நாம் நாகரிகத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது.

அநாகரிக நடவடிக்கையில் மட்டும் செயல்படும் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசியலில் எந்த காலகட்டத்திலும் உச்சத்தை தொட முடியாது. மக்கள் அந்த முடிவை எடுத்துவிட்டார்கள். எத்தனை தேர்தல்கள் வந்தாலும் பழனிசாமி தோல்வி மட்டுமே அடைவார். ஏற்கெனவே பத்து தோல்விகளை சந்தித்த பழனிசாமி, வருகிற சட்டமன்றத் தேர்தலில் 11-வது தோல்வியை சந்திப்பார். இதுபோல் அரசியல் நாகரிகம் இல்லாத நபர்களை மக்கள் புறந்தள்ளுவார்கள்" என அந்த வீடியோவில் ஓபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னையில் பரப்புரை செய்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுகவின் இந்த ஆட்சியில் மக்களை பாதிக்கும் எந்த பெரிய பிரச்சனைகளும் வரவில்லை என்று கூறியிருந்தார்.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கொளத்தூரில் பேசிய அவர், "அதிமுக ஆட்சியில் எண்ணற்ற பிரச்சனைகள் வந்தன. ஆனால் திமுக ஆட்சியில் அப்படி ஏதேனும் பிரச்சனை வந்ததா? புயல் மழை, கொரோனா உள்ளிட்டவை அதிமுக ஆட்சியில் ஏற்பட்டன. திமுக ஆட்சியில் கொரோனா உள்ளிட்ட பெருந்தொற்று ஏற்பட்டதா? அப்படி ஏற்பட்டிருந்தால் முதல்வரே போய் சேர்ந்திருப்பார்" என்று இபிஎஸ் பேசியிருந்தார்.

எடப்பாடி பழனிசாமியின் இந்த பேச்சுக்கு மறைமலைநகர் பரப்புரையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பதிலடி கொடுத்தார். அந்த கூட்டத்தில் பேசிய அவர், "இபிஎஸ் திமுக ஆட்சியில் கொரோனா வந்தால், நான் போய் சேர்ந்திருப்பேன் என்று கூறியுள்ளார். எல்லோருக்கும் நிச்சயம் மரணம் வரும், எனக்கும் வரும். ஆனால், இந்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் மரணத்தை கண்டு ஒருபோதும் அஞ்சுபவன் அல்ல. எனது 23 வயதில் மிசாவை கண்டு அஞ்சாமல் சிறைக்கு சென்ற நான், கொரோனாவுக்கு அஞ்சுவேனா? திமுக ஆட்சியில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சையில் இருந்தவர்களை ஐசியூவிற்கு நேரடியாக சென்று சந்தித்தவன் தான் இந்த ஸ்டாலின்" என்றார்.

TAGGED:

OPS
EPS
MK STALIN
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.