எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைகிறேனா? ஓபிஎஸ் தரப்பு விளக்கம்
சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு மீண்டும் இடைத்தேர்தலில் தவெக வேட்பாளராக ஓபிஎஸ் களம் இறங்குவார் என்று சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு செய்திகள் பரவி வருகின்றன.
Published : July 30, 2026 at 5:33 PM IST
சென்னை: சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு, தவெகவில் இணையுள்ளதாக வெளியான தகவலை ஓபிஎஸ் தரப்பு மறுத்துள்ளது.
அதிமுகவின் முன்னாள் ஒருங்கிணைப்பாளரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் அமைச்சரவையில் மூத்த முக்கிய அமைச்சர்களில் ஒருவராக இருந்தவர். மேலும் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் நம்பிக்கைக்குரிய விசுவாசியாக அறியப்பட்டவராகவும் இருந்தார்.
ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பிறகு சில காலம் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பில் இருந்து வந்த ஓபிஎஸ், பிறகு முதலமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலகி தர்மயுத்தம் போராட்டம் முதல் பல்வேறு சட்ட போராட்டங்களை நடத்தி வந்தார்.
பின்னர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையின் கீழ், அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளராக பொறுப்பில் இருந்து வந்தார். பின்னர் எடப்பாடிக்கும், ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கும் இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பல்வேறு சட்டப் போராட்டங்களை நடத்தியும் பயன் இல்லாததால் கடந்த ஆண்டு ஓபிஎஸ் அதிமுகவிலிருந்து விலகினார்.
இதனை தொடர்ந்து, தான் சார்ந்த அதிமுகவிற்கு பரம எதிரியாக இருக்கும் திமுகவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இணைந்தது அரசியல் ரீதியாக பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இருப்பினும் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.
ஓபிஎஸ் திமுகவில் இணைந்து தற்பொழுது சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தும் கூட திமுக தலைமை அவருக்கு உரிய முக்கியத்துவத்தையும், அங்கீகாரத்தையும் இதுவரை வழங்கவில்லை என்ற அதிருப்தி ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
தென் மாவட்டங்களில் ஓபிஎஸ்-க்கு இருக்கும் சமூக செல்வாக்கை உணர்ந்த தவெக அரசு தென் மாவட்டங்களில் கட்சியை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் மூத்த அரசியல் தலைவரான அவரை, தன் பக்கம் இழுப்பதற்கான வேலையில் இறங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி வந்தது.
தவெகவில் அவரை இணைக்கும் முயற்சியில் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், அதனை ஓபிஎஸ் ஏற்றுக்கொண்டால் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு மீண்டும் இடைத்தேர்தலில் தவெக வேட்பாளராக ஓபிஎஸ் களம் இறங்குவார் என்று சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு செய்திகள் பரவி வருகின்றன.
இந்நிலையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, தவெகவில் இணைய போவதாக வெளியான தகவலை ஓபிஎஸ் தரப்பு மறுத்துள்ளது. ஆதாரமில்லாமல் இந்த தகவல் பரவி வருவதாகவும், அது முற்றிலும் தவறான செய்தி எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.