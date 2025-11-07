ETV Bharat / state

பிளவுபட்ட அதிமுக ஒன்றுபட வேண்டும் என பாஜக விரும்புகிறது - ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேட்டி!

முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் நேரில் ஆஜராகி, வழக்கில் 35-க்கும் மேற்பட்ட ஆவணங்களை தாக்கல் செய்து சாட்சியம் அளித்தார்.

முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் செய்தியாளர் சந்திப்பு
முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 7, 2025 at 7:43 PM IST

1 Min Read
சென்னை: பிளவுபட்ட அதிமுக ஒன்றுபட வேண்டும் என பாஜக விரும்புகிறது என முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

ராமநாதபுரம் தொகுதி எம்.பி. நவாஸ் கனியின் தேர்தல் வெற்றியை செல்லாது என அறிவிக்க கோரி தாக்கல் செய்த வழக்கில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று நேரில் ஆஜராகி சாட்சியம் அளித்தார்.

கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவைத் தேர்தலில் ராமநாதபுரம் தொகுதியில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி வேட்பாளர் நவாஸ் கனி வெற்றி பெற்றார். அவர், தன்னை எதிர்த்து சுயேட்சையாக போட்டியிட்ட முன்னாள் முதல்வரான ஓ. பன்னீர்செல்வத்தை விட 1 லட்சத்து 66 ஆயிரத்து 782 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.

நீதிமன்றத்திற்கு வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம்
நீதிமன்றத்திற்கு வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த தேர்தலில் நவாஸ் கனி பல்வேறு முறைகேடுகளை செய்து வெற்றி பெற்றுள்ளதாகவும், வேட்புமனுவில் பல உண்மைகளை மறைத்துள்ளதாகவும் கூறி, நவாஸ் கனி வெற்றி பெற்றது செல்லாது என அறிவி்க்கக் கோரி ஓ. பன்னீர்செல்வம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி சி.வி. கார்த்திகேயன் முன் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஓ. பன்னீர்செல்வம் நேரில் ஆஜராகி, வழக்கில் 35-க்கும் மேற்பட்ட ஆவணங்களை தாக்கல் செய்து சாட்சியம் அளித்தார்.

ஆவணங்களை சரிபார்த்து பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி சி.வி. கார்த்திகேயன், அடுத்த விசாரணையின் போது ஓ. பன்னீர்செல்வம் ஆஜராக தேவையில்லை எனக் கூறி, விசாரணையை டிசம்பர் 2 ம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தார்.

நீதிமன்றத்திற்கு வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம்
நீதிமன்றத்திற்கு வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர், நீதிமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஓ.பன்னீர்செல்வம், "அதிமுக உறுப்பினர்கள் ஒன்றுபட்டு செயல்பட்டு வருகிறோம். அதிமுக தொண்டர்களுக்கான மக்கள் இயக்கம். தனித்து செயல்படுவதற்காக 2 கோடி அதிமுக தொண்டர்களும் கண்ணீர் சிந்துகின்றனர்.

பாஜக தற்போது 18 மாநிலங்களில் ஆட்சியில் உள்ளது. பிளவுபட்டுள்ள அதிமுக ஒன்றுபட வேண்டும் என பாஜக விரும்புகிறது.

அதிமுகவில் பொதுச் செயலாளர் தேர்வு தொடர்பாக எம்.ஜி.ஆர் கொண்டு வந்த விதியை மாற்றியுள்ளனர். பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கானவரை தொண்டர்கள் மூலம் மட்டுமே தேர்வு செய்ய முடியும். எனது ஆதரவாளரான வைத்திலிங்கம் எந்த காலத்திலும் என்னை விட்டு வேறு கட்சிக்கு போகமாட்டார்" என தெரிவித்தார்.

