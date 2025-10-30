பசும்பொன்னுக்கு ஒரே காரில் சென்ற ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன் - அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பு!
கட்சியில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு செங்கோட்டையன் கெடு விதித்திருந்ததை தொடர்ந்து, அவபர் அதிமுகவின் கட்சிப் பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கப்பட்டார்.
Published : October 30, 2025 at 12:37 PM IST
மதுரை: முத்துராமலிங்கத் தேவர் ஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அண்மையில் அதிமுகவின் பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ஆகியோர் ஒரே காரில் பயணம் செய்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
கட்சியில் இருந்து பிரிந்து சென்ற அனைவரையும் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அண்மையில் அந்த கட்சியின் மூத்த தலைவர் செங்கோட்டையன் கெடு விதித்திருந்தார். இதனையடுத்து அதிமுகவின் கட்சிப் பொறுப்புகளில் இருந்து அவரை, பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நீக்கினார். தொடர்ந்து, அவரது ஆதரவாளர்களின் கட்சிப் பதவிகளையும் பறித்தார். அதிமுக ஒன்றிணைப்பு குறித்த செங்கோட்டையனின் கருத்துக்கு சசிகலா, அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் ஆதரவு தெரிவித்திருந்தனர்.
இதனிடையே கடந்த செப்டம்பர் மாதம் டெல்லி சென்ற செங்கோட்டையன் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்து பேசினார். இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செங்கோட்டையன், டெல்லியில் உள்துறை அமைச்சர் மற்றும் நிதி அமைச்சர் ஆகியோரை சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. தன்னுடைய அரசியல் சூழ்நிலை குறித்த கருத்துகள் அங்கு பரிமாறப்பட்டதாகவும், எல்லோரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்ற எனது நோக்கத்தை எடுத்துரைத்ததாகவும் கூறினார். மேலும் அதிமுகவை வலிமைப்படுத்துவது குறித்தும், மக்கள் பணியை தொடர்வது குறித்தும் மட்டுமே பேசினேன் என்றார். அடுத்த ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில், அதிமுக வட்டாரத்தில் இந்த சந்திப்பு சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.
ஒரே காரில் ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன்
முத்துராமலிங்க தேவரின் 118-வது ஜெயந்தி மற்றும் 63-வது குருபூஜை இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், மதுரையிலிருந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன் கிராமத்திற்கு ஓ.பன்னீர்செல்வத்துடன் ஒரே காரில் செங்கோட்டையன் பயணம் செய்த சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பசும்பொன்னில் உள்ள முத்துராமலிங்கத் தேவரின் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்துவதற்காக இருவரும் ஒரே காரில் பயணம் மேற்கொண்டனர்.
மேலும் பசும்பொன் தேவர் நினைவிடத்தில் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலா, டிடிவி தினகரன், ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் செங்கோட்டையன் ஆகியோர் ஒன்றாக அஞ்சலி செலுத்த உள்ளனர் என்ற தகவலும் தமிழ்நாடு அரசியல் சூழலில் பேசுபொருளாக உள்ளது.