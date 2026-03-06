சட்டமன்றத் தேர்தல்: திமுக சார்பில் போட்டியிட ஓபிஎஸ், அவரது மகன் ரவீந்திரநாத் விருப்ப மனு
ஆண்டிபட்டி மற்றும் போடி தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுவதற்கான விருப்ப மனுவை ரவீந்திரநாத் அளித்தார்.
Published : March 6, 2026 at 1:07 PM IST
சென்னை: திமுக சார்பில் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட ஓபிஎஸ் மகன் ரவீந்திரநாத் விருப்ப மனு அளித்துள்ளார்.
திமுக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புவோருக்கான விருப்பமனு விநியோகம் கடந்த பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி முதல் துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் தினம்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான நிர்வாகிகள், தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான விருப்ப மனுக்களை பெற்று, பூர்த்தி செய்து வழங்கி வருகின்றனர். திமுகவை சார்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் மட்டுமல்லாது, முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர் திமுகவின் முக்கிய தலைவர்களின் விருப்ப மனுக்கள் கட்சின் நிர்வாகிகள் சார்பிலும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
ஏற்கனவே திமுக தலைமை கழகம் சார்பில் விருப்ப மனுக்களை பெறுவதற்கான கடைசி நாள் மார்ச் 2 என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் நிர்வாகிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று, விருப்ப மனு வழங்குவதற்கான கடைசி தேதி மார்ச் 6 (இன்று) வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. இன்றைய தினம் விருப்ப மனு வழங்குவதற்கான கடைசி நாள் என்பதால் திமுகவில் முக்கிய புள்ளிகள் விருப்ப மனுக்களை பெற்று பூர்த்தி செய்து வழங்கி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் கடைசி நாளான இன்று முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் நேரில் வந்து விருப்ப மனுக்களை பெற்று பூர்த்தி செய்து வழங்குவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்று வரை தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 234 தொகுதிகளிலும் சேர்த்து 10,000க்கும் மேற்பட்ட விருப்ப மனுக்கள் வினியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்று விருப்ப மனு வழங்குவதற்கான கடைசி நாள் என்பதால், தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருந்து ஏராளமான நிர்வாகிகள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து விருப்ப மணுக்களை பெற்று வருகின்றனர்.
இன்று மாலை 5 மணி வரை விருப்ப மனுக்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். அந்த வகையில் சமீபத்தில் திமுகவில் இணைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சார்பில் அவரது மகன் ரவீந்திரநாத், தேனி மாவட்டத்தில் ஓபிஎஸ், முதலமைச்சர் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் போட்டியிடுவதற்கான விருப்ப மனுக்களை பெற்று பூர்த்தி செய்து வழங்கினார். தொடர்ந்து தனக்காகவும் அவர் விருப்ப மனு அளித்தார். இதனைத்தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது, “ஓ.பன்னீர்செல்வம் சார்பில் தேனி மாவட்டம் கம்பம், போடி, ஆண்டிப்பட்டி ஆகிய 3 தொகுதிகளில் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் போட்டியிடுவதற்கான விருப்பம் மனுக்கள் அளித்துள்ளேன். மேலும் திமுக தலைவரும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் ஆசியோடு இன்று, ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கும் தனக்கும், திமுக சார்பில் தேனி மாவட்டத்தில் போட்டியிடுவதற்கான விருப்ப மனுவை அளித்துள்ளேன்.
ஓ.பன்னீர்செல்வம் போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்ற தொகுதியும், நான் ஆண்டிபட்டி மற்றும் போடி தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுவதற்கான விருப்ப மனுவை அளித்துள்ளேன். நாளை மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலத்தில் இணைப்பு விழா மிக பிரம்மாண்டமாக நடைபெற உள்ளது, மிக சிறப்பான மாநாடு போல இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறும். வரும் வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் மு.க.ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் அரியணையில் அமர்வது உறுதி” என்றார்.