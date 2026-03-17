சட்டப்பேரவையில் ஈபிஎஸுக்கு ஆதரவாக நின்றதை நினைத்து நித்தம் வருந்துகிறேன் - ஓபிஎஸ்
தமிழ்நாடு முதல்வர் முக.ஸ்டாலினுக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டுள்ளேன் என்று ஓபிஎஸ் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.
Published : March 17, 2026 at 8:02 PM IST
திருநெல்வேலி: நெல்லை வீரவநல்லூரில் திமுக சார்பில் 'ஸ்டாலின் தொடரட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்', 'தமிழ்நாடு தலை குனியாது' என்ற தலைப்புகளில் தேர்தல் பரப்பரை கூட்டம் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆவுடையப்பன் தலைமையில் நடைபெற்றது.
இதில், திமுகவில் சமீபத்தில் இணைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பேசினார்.
தொடர்ந்து சட்டசபையில் ஈபிஸ்-க்கு ஆதரவு அளித்த விவகாரத்தில் எந்தளவுக்கு வருத்தம் அடைந்தீர்கள் என ஈடிவி பாரத் சார்பில் பிரத்தியேகமாக கேட்டபோது, வருடம்தோறும் அதை நினைத்து நான் வருந்துவதாக பன்னீர்செல்வம் ஒரே வார்த்தையில் பதிலளித்தார்.
முன்னதாக நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், “தமிழ்நாடு முதல்வர் முக.ஸ்டாலினுக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டுள்ளேன். கடந்த காலங்களில் ஆவுடையப்பன் சநாயகராக இருந்தபோது நான் கட்சி கட்டளையை ஏற்று அவர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தேன். அவர் இந்த கூட்டத்தில் இதை கூட நாசுக்காக சொல்லியிருக்கிறார். நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தவருக்கே பொன்னாடை போர்த்தும் இந்தளவுக்கு பாராம்பரியம் நம்மிடம் இருக்கிறது.
இந்த இயக்கத்தில் சாதி மதம் இல்லை தமிழ் மிகப்பெரிய சோதனைகள் இடர்பாடுகள் சுனாமி பூகம்பம் ஏற்பட்டாலும் கூட ஓன்றிய அரசு அச்சுறுத்தியும் கூட திமுக ஆட்சியை சிறப்பாக வழிநடத்தும் போர் படை தளபதியாக முதல்வர் செயல்படுகிறார்.
சட்டப்பேரவையில் உச்சபட்ச பதவி சபாநாயகர் பதவி தான். அந்த சபாநாயகர் பதவியில் இருந்த ஆவுடையப்பன் மாவட்ட செயலாளராக இருக்கிறார் என்றால் அது தான் உணர்வு. உங்கள் முகத்தில் மகிழ்ச்சி தாண்டவம் ஆடுகிறது. சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இரண்டு ஆண்டுக்கு முன்பே தளபதி இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றியிருக்கிறீர்கள். நாளை தேர்தல் வந்தால் கூட வெற்றி கனியை தளபதி கையில் கொடுக்க தாயார் இருக்குறீர்கள்.
இதை முதல்வர் ஒவ்வவரு கட்டத்திலும் ஒன்றிய அரசு கவனத்துக்கு எடுத்து சென்றும் நிதி வந்த பாடில்லை. மத்திய அரசுக்கு அதிக வரி செலுத்தும் இரண்டு மாநிலங்கள் தமிழ்நாடும் மாகராஷ்டிராவும் தான். நம் உழைப்பு மூல அந்த வரி அங்கு செல்கிறது.
நிதி பகிர்வில் ஓர வஞ்சசனை செய்து நெருக்கடி கொடுத்து அரசுக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் லாபம் அடையலாம் என இபிஎஸ் நமக்கு வர வேண்டிய நிதியை ஒன்றிய அரசிடம் கூறி தடுக்கிறார். அதிமுகவை படுகுழியில் தள்ளி மீள முடியாத நிலைக்கு கொண்டு சென்றவர் இபிஎஸ். நன்றி கெட்டவர் இபிஎஸ். விபத்து மூலம் சின்னம்மா இபிஎஸ்சை முதல்வராக நியமித்தார். அவருக்கே நன்றி இல்லாமல் இருந்து விட்டார்.
சட்டமன்றத்தில் இபிஎஸ் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தபோது எனது ஆதரவில் இருந்த 11 எம்எல்ஏக்கள் அளித்த ஆதரவால் தான் அன்று அதிமுக அரசு தப்பியது. அதனால் நான்கரை ஆண்டு இபிஎஸ் ஆட்சி செய்தார். நான் எதிர்த்து இருந்தார் அன்று ஆட்சி கவிழ்ந்திருக்கும்
அரசியல் ரீதியாக நான் செய்த தவறு இபிஎஸ்சுக்கு ஆதரவு அளித்தது தான். நான் செய்த பெரிய தவறு அவரை காப்பாற்றியது தான் அதற்காக அதிமுக தொண்டர்களிடம் நான் மன்னிப்பு கேட்டு கொள்கிறேன். அப்படி ஒரு மோசமான ஆளு இபிஎஸ்.
நான் பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டது எனது பெயரில் ஆறு பேரை நிறுத்தினார் இபிஎஸ். ஆனால் அந்த ஆறு பேரும் அதிமுக கேட்பாளரும் டெபாசிட் இழந்தார்கள். இது தேவை உனக்கு.
மத்திய அரசு நிதி தர மறுத்தும் பொருளாதாரத்தில் தமிழகம் 11.08% வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது. மத்திய அரசே 9%க்கு கீழ் தான் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளார்கள். நம்மை மற்ற மாநிலங்கள் வியந்து பார்க்கிறார்கள். மீண்டு மக்கள் ஸ்டாலின் ஆட்சி தொடர தீர்ப்பெழுதி விட்டார்கள். ஸ்டாலின் ஆட்சி தொடருட்டும் தமிழ்நாடு வெல்லட்டும் என்று பேசினார்.