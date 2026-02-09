TAPS திட்டத்தை வைத்து அரசியல் செய்ய நினைத்தார்கள்; ஆனால் அதற்கு வாய்பில்லாமல் போனது: அன்பில் மகேஸ்
தமிழகத்தில் TAPS திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு கேளராவில் KAPS என்னும் பெயரில் திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளார்கள்.
Published : February 9, 2026 at 7:49 PM IST
சென்னை: ஓய்வூதிய திட்டத்தின் மூலம் அரசியல் செய்யலாம் என்ற எதிர்கட்சிகளின் எண்ணம் நிறைவேறவில்லை என அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை கோட்டூர்புரம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் 8-ஆம் வகுப்பு அரசு பள்ளி மாணவர் கதிர் நிலவன் எழுதிய நோட்டிக் மொழிகள் என்னும் நூல் வெளியீட்டு விழா இன்று நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு நூலை வெளியிட்டார்.
மேலும், அரசு பள்ளிகளில் பயின்ற 42 மாணவர்கள் 4 நாள் பயணமாக மலேசியாவிற்கு செல்கின்றனர். அந்த மாணவர்களை வழியனுப்பும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது. அந்த மாணவர்களுக்கு அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து செய்தியார்களை சந்தித்த அவர், "அரசுப் பள்ளியில் படித்த 42 மாணவர்கள் கல்வி சுற்றுலாவுக்கு மலேசியா செல்கிறார்கள். 4 நாட்களும் மலேசியாவில் இருக்கக் கூடிய, பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கும் மாணவர்களை சந்திக்க உள்ளார்கள். அங்கு இருக்கும் நூலகம், கலாச்சாரம் போன்றவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள உள்ளார்கள். நானும் பெரிய ஆளாக வரவேண்டும் என்ற எண்ணத்தை விதைக்க கூடிய வகையில் இந்த சுற்றுலா அமையும்.
மேலும், அங்கிருக்கும் தொழிலதிபர்கள், வெளிநாட்டு தமிழர்களை சந்திக்க உள்ளார்கள். இவர்களுக்கும் அந்த அனுபவம் கிடைக்க வேண்டும். இவர்களும் அது போல படித்து முன்னேற வேண்டும் என்ற ஆசை வர வேண்டும். திறமைகள் சார்ந்து குழந்தைகளை வளர்த்தெடுக்கும் பயணமாக இருக்கும்" என தெரிவித்தார்.
அழும் குழந்தைக்கு மிட்டாய் கொடுப்பது போல் அரசு ஊழியர்களை திமுக சமாதானம் செய்துள்ளது என எதிர்க்கட்சி தலைவர் இபிஎஸ் விமர்சித்தது குறித்த கேள்விக்கு, "நம்மால் முடியாததை அவர்கள் செய்து காட்டுகிறார்களே என்ற என்ற வருத்தத்தில் பேசி வருகிறார். இந்த திட்டத்தை அறிவிக்கும் போது விமர்சனம் செய்தார்கள், அரசாணை வெளியீடும் போதும் விமர்சனம் செய்தார்கள். ஓய்வூதிய திட்டத்தின் மூலம் அரசியல் செய்யலாம் என நினைத்தார்கள். ஆனால் அதற்கும் முதலமைச்சர் இடம் கொடுக்கவில்லை.
தமிழகத்தில் TAPS திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு, கேளராவில் KAPS என்னும் பெயரில் திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளார்கள். நாம் கொண்டு வரும் திட்டங்களை மற்ற மாநிலங்களிலும் பின்பற்றக் கூடிய நிலையில் நாம் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். அதனை தாங்கி கொள்ள எதிர்க்கட்சியினர் அரசியல் செய்கிறார்கள்" என்று பள்ளி கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் தெரிவித்தார்.