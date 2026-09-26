ஞாயிற்றுக்கிழமை வங்கிப் பணி நாளுக்கு எதிர்ப்பு; ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளிப்பு
அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக வங்கிகள் முன்பு போராட்டம் நடத்துவது தொடர்பாக கட்சி நிர்வாகிகளுடன் கலந்து ஆலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும் என்றும் கிறிஸ்தவ மக்கள் இயக்கத்தின் தலைவர் வழக்கறிஞர் அகஸ்டின் தெரிவித்தார்.
Published : September 26, 2026 at 5:01 PM IST
கரூர்: வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வங்கி வேலை நாளாக அறிவித்திருப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிறிஸ்தவ மக்கள் இயக்கத்தின் தலைவர் வழக்கறிஞர் அகஸ்டின் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளார்.
எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வங்கிகள் வேலை நாளாக செயல்படும் என அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிறிஸ்தவ மக்கள் இயக்கத்தின் தலைவர் வழக்கறிஞர் அகஸ்டின் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் இன்று (செப்.25) மனு அளித்தார்.
பின்னர் ஈடிவி பாரத்துக்கு பேட்டி அளித்த அவர், "இந்தியா சுதந்திர காலத்தில் இருந்தே ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை என்பது எல்லாரும் அறிந்த உண்மை. ஆனால், இன்று மத்திய பாரதிய ஜனதா அரசு, கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு எதிராக, குறிப்பாக, சிறுபான்மை மக்களை இந்தியாவில் ஒரு திறந்தவெளி சிறைச்சாலையில் அடைத்து வைப்பது போல, அவர்களின் உரிமைகளை ஒவ்வொன்றாக பறித்து வருகிறது.
ஏற்கனவே ஆங்கிலோ இந்தியன் பிரதிநிதித்துவத்தை பாராளுமன்ற சட்டமன்றத்தில் இருந்து நீக்கிவிட்டார்கள். பல மாநிலங்களில் கிறிஸ்தவர்கள் உயிர் பயத்தோடு வாழும் நிலைக்கு தள்ளிவிட்டுவிட்டார்கள்.
தற்போது, கிறிஸ்தவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆலயத்துக்கு செல்வதைத் தடுக்கும் விதமாக, ஓய்வு நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வங்கிகளை செயல்பட வைப்பதாக அறிவித்து இருக்கிறார். இது கிறிஸ்தவ மக்களுக்கும், கிறிஸ்தவ இனத்திற்கும், கிறிஸ்தவ மதத்திற்கும் விரோதமான செயலாகும் .
எனவே உடனடியாக இந்த அறிவிப்பை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும். மேலும், ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கிறிஸ்தவர்கள் தேவாலயத்துக்கு போவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று இன்று மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரின் நேர்முக உதவியாளரைச் சந்தித்து மனு அளித்து உள்ளோம்.
எங்களின் மனுவை தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வதாக மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் உறுதி அளித்துள்ளார். வங்கி ஊழியர்கள் நியாயமான கோரிக்கைகளை அவர்கள் பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்க்க வேண்டுமே தவிர, தேவையில்லாமல் கிறிஸ்தவ உரிமைகள் இதில் பறிக்க கூடாது என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
மேலும், அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக வங்கிகள் முன்பு போராட்டம் நடத்துவது தொடர்பாக கட்சி நிர்வாகிகளுடன் கலந்து ஆலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும்" என தெரிவித்தார்.
வரும் செப்டம்பர் 28, 29 மற்றும் 30 ஆம் தேதிகளில் நாடு முழுவதும் வங்கி ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளதால், வாடிக்கையாளர்களின் வசதிக்காக வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அனைத்து வங்கிகளும் வழக்கம் போல செயல்படும் என மத்திய நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.