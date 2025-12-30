"மகிமண்டலத்தில் சிப்காட் வேண்டாம்" – மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட விவசாயிகள்
Published : December 30, 2025 at 8:50 PM IST
வேலூர்: மகிமண்டலம் கிராமத்தில் சிப்காட் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகள் இன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடி தொகுதிக்குட்பட்ட மகிமண்டலம் கிராமத்தில் சிப்காட் தொழிற்பேட்டை அமைப்பதற்காக விவசாய விளைநிலங்களை கையகப்படுத்தும் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அப்பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் இன்று வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர். பின்னர், சிப்காட் நிலம் எடுப்பு திட்டத்தை உடனடியாக கைவிட வேண்டும் என வலியுறுத்தி அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர்.
மகிமண்டலம் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்கள் விவசாயத்தை பிரதான வாழ்வாதாரமாக கொண்ட பகுதிகள் என கூறிய விவசாயிகள், சிப்காட் திட்டத்திற்காக நிலங்களை கையகப்படுத்தினால் தங்களின் வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் பாதிக்கப்படும் எனவும் அவர்கள் அச்சம் தெரிவித்தனர். ஏற்கெனவே பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களின் பெயரில் விவசாய நிலங்கள் தொடர்ந்து கையகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதாகவும், தற்போது உள்ள குறைந்த அளவிலான விளைநிலங்களையும் இழக்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது எனவும் அவர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர்.
இளைய நல்லூர் பகுதியில் மத்திய -மாநில அரசுகளின் மின் தொகுப்பு மையத்திற்காக விவசாய நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டதையும், பெங்களூரு விரைவு சாலை மேம்பாலத் திட்டம் மற்றும் புல்லட் ரயில் திட்டத்திற்காகவும் நிலங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதையும் விவசாயிகள் சுட்டிக்காட்டினர். தொடர்ந்து விவசாய நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டால், விவசாயிகளின் எதிர்காலமே கேள்விக்குறியாகும் என அவர்கள் எச்சரித்தனர்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி விவசாயி சதானந்தன் கூறுகையில், “ஏற்கெனவே பல திட்டங்களுக்காக எங்கள் விவசாய நிலங்களை இழந்துள்ளோம். தற்போது இருக்கும் கொஞ்சம் நிலத்தையும் கையகப்படுத்தினால், எங்கள் குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் பாதிக்கப்படும். விவசாயத்தை பாதுகாக்க அரசு முன்வர வேண்டும். மகிமண்டலத்தில் சிப்காட் அமைக்கும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த 70 வயது மூதாட்டி சரோஜா கூறுகையில், "எங்களுக்கு விவசாயமே உயிர். இந்த நிலத்தில்தான் எங்கள் பிள்ளைகளை வளர்த்தோம், குடும்பத்தை நடத்தினோம். ஏற்கெனவே பல திட்டங்களுக்காக நிலங்களை இழந்துவிட்டோம். இப்போது மீதமுள்ள இந்த கொஞ்சம் நிலத்தையும் எடுத்துக்கொண்டால், எங்கள் வாழ்வு என்ன ஆகும்? தொழிற்சாலை வேண்டும் என்றால் வேறு இடத்தில் அமைக்கலாம்; விவசாய நிலங்களை மட்டும் கையகப்படுத்தக் கூடாது. எங்களை வாழ விடுங்கள்” என கண்ணீருடன் தெரிவித்தார்.