விளைநிலங்கள் வழியாக எண்ணெய் குழாய் பதிக்க எதிர்ப்பு; போராடிய விவசாயிகள் கைது
பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனம் சார்பில் கோவை மாவட்டம் இருகூர் முதல் கர்நாடக மாநிலம் தேவனஹள்ளி வரையில் 340 கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு எண்ணெய் குழாய் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
Published : July 31, 2026 at 8:49 PM IST
திருப்பூர்: விளைநிலங்கள் வழியாக எண்ணெய் குழாய் பதிக்கும் திட்டத்தை கைவிடக்கோரி விவசாயிகள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனம் சார்பில் கோவை மாவட்டம் இருகூர் முதல் கர்நாடக மாநிலம் தேவனஹள்ளி வரையில் 340 கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு எண்ணெய் குழாய் அமைக்கும் திட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக திருப்பூர் மாவட்டம் இருகூரிலிருந்து, முத்தூர் வரை சுமார் 70 கிலோமீட்டர் தூரம் விவசாய விளை நிலங்கள் வழியாக எண்ணெய் குழாய் பதிக்கும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது.
விவசாய விளை நிலங்கள் வழியாக எண்ணெய் குழாய் பதிக்கப்பட்டால் நிலத்தின் மதிப்பு சரிவதுடன் விவசாயம் செய்ய முடியாத சூழல் ஏற்படும். எனவே சாலை மார்க்கமாகவே எண்ணெய் குழாய் பதிக்கும் பணியை செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து திருப்பூர்-தாராபுரம் பிரதான சாலையில் வேலம்பட்டி டோல்கேட் பகுதியில் விவசாயிகள் திடீர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மேலும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நான்கு பெண்கள் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அவர்களை தடுத்த போலீசாருடன் விவசாயிகள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளை போலீசார் கைது செய்தனர்.