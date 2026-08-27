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எ.வ. வேலுவின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு: உருவ பொம்மையை எரித்து விவசாயிகள் கண்டனம்

விவசாயிகள் போராட்டத்திற்கு எதிராக தெரிவிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் கருத்துகளுக்கு சட்டமன்றத்திலேயே உறுப்பினர் எ.வ. வேலு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

சட்டமன்ற உறுப்பினர் எ.வ.வேலு உருவபொம்மை எரிப்பு
சட்டமன்ற உறுப்பினர் எ.வ.வேலு உருவபொம்மை எரிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 12:16 PM IST

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திருவண்ணாமலை: விவசாய நிலங்கள் குறித்து தி.மு.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் எ.வ. வேலு தவறாக பேசியதாக கூறப்படும் கருத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அவரது உருவபொம்மையை எரித்து விவசாயிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மேல்மா சிப்காட் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, 960 நாட்களுக்கும் மேலாக 11 கிராமங்களை சேர்ந்த விவசாயிகள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், மேல்மா சிப்காட் திட்டத்தால் தங்களது விளைநிலங்கள், விவசாய வாழ்வாதாரம் மற்றும் எதிர்காலம் பாதிக்கப்படும் எனக் கூறி, திட்டத்தை எதிர்த்து விவசாயிகள் நீண்ட காலமாக போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், திருவண்ணாமலை தி.மு.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் எ.வ. வேலு, முப்போகம் விளையும் விவசாய நிலங்களை தரிசு நிலங்களாக சித்தரிக்கும் வகையில் பேசியதாக கூறப்படும் கருத்திற்கு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும், மேல்மா சிப்காட் எதிர்ப்பு இயக்கத்தின் ஆலோசகரும், விவசாயிகளுக்கு அறவழிப் போராட்டம் தொடர்பாக தொடர்ந்து வழிகாட்டி வருபவருமான அருள் ஆறுமுகம் குறித்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் எ.வ. வேலு தெரிவித்ததாக கூறப்படும் கருத்துகளுக்கும், விவசாயிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த கண்டனத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக, சட்டமன்ற உறுப்பினர் எ.வ. வேலுவின் உருவ பொம்மைக்கு சாணம் கலந்த தண்ணீரை கரைத்து ஆரத்தி எடுத்து, பின்னர் அந்த உருவ பொம்மையை தீயிட்டு எரித்தனர். இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறியபோது, “எங்களுடைய போராட்டம் தனிப்பட்ட நபருக்கு எதிரானது அல்ல. இது எங்களது விளைநிலங்களையும், விவசாயத்தையும் பாதுகாப்பதற்காக நடத்தப்படும் போராட்டமாகும்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

எங்களது வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் எந்தத் திட்டத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. பல ஆண்டுகளாக விவசாயம் செய்து வரும் நிலங்களை பாதுகாப்பதற்காகவே தொடர்ந்து அறவழியில் போராடி வருகிறோம். எனவே, விவசாயிகளின் உணர்வுகளையும், போராட்டத்தையும் கொச்சைப்படுத்தும் வகையில் பேசுவதை தவிர்க்க வேண்டும். மேலும், விவசாயிகள் மற்றும் அவர்களின் போராட்டத்திற்கு எதிராக தெரிவிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் கருத்துகளுக்கு சட்டமன்றத்திலேயே சட்டமன்ற உறுப்பினர் எ.வ.வேலு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்.

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எங்களது போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் பா.ம.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் கணேஷ் குமார் ஆகியோருக்கு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகளின் சார்பில் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். தொடர்ந்து, மேல்மா சிப்காட் திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக கைவிடுவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டு, விவசாயிகள் நிம்மதியாக வாழ வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்பதே எங்களின் முக்கிய கோரிக்கையாக உள்ளது” என்று தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

DMK MLA EV VELU
FARMERS CONDEMN
TN ASSEMBLY
சட்டமன்ற உறுப்பினர் எவ வேலு
MLA EV VELU REMARKS FARMERS CONDEMN

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