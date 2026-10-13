தமிழகத்தில் தொடரும் மின்வெட்டு; ரூ.35-க்கு மின்சாரம் வாங்கும் அரசு - போர்க்கொடி தூக்கும் எதிர்க்கட்சிகள்
தமிழகத்தில் ஆட்சிக்கு வந்து ஐந்து மாதங்களாகியும் மின்தடைப் பிரச்சனையைத் தீர்க்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என எதிர்க்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றன.
Published : October 13, 2026 at 9:39 PM IST
- By எஸ். உசேன்
தமிழ்நாட்டின் நகர்ப்புறங்கள் முதல் கிராமப்புறங்கள் வரை மின்தடை ஏற்படுவதாகப் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, இரவு நேரங்களில் நீண்ட நேரம் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுவதால் பொதுமக்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனர். மாணவர்கள் இரவு நேரங்களில் படிக்க முடியாமல் பாதிக்கப்படுவதாகவும் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
இத்தகைய புகார்கள் ஒருபுறம் எழுந்துள்ள நிலையில், மின்வெட்டைத் தவிர்க்க தனியாரிடம் இருந்து ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.35 வரை கொடுத்து வாங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது அரசியல் ரீதியாகவும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அமைச்சர்கள் நிகழ்ச்சிகளிலும் மின்தடை
தமிழ்நாட்டில் மின்தடை ஏற்படுவது தொடர்பான புகார்கள் பொதுமக்களிடையே மட்டுமின்றி, அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும் வெளிப்பட்டுள்ளன. சில நாட்களுக்கு முன்பு செங்குன்றம் பகுதியில் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் காந்திராஜ் ஆய்வு மேற்கொண்டிருந்தபோது திடீரென மின்தடை ஏற்பட்டது. 10 நிமிடங்களுக்கும் மேலாக மின்சாரம் வராததால், அங்கிருந்த பணியாளர்கள் டார்ச் விளக்குகளை பயன்படுத்திய சம்பவம் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது.
இதேபோல், கோவை அரசு மருத்துவமனையில் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தின்கீழ் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கும் நிகழ்ச்சியின் போதும் மின்தடை ஏற்பட்டது. அப்போது, செல்போன்களில் டார்ச் லைட் வெளிச்சத்தைப் பயன்படுத்தி அமைச்சர் சம்பத்குமார் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் குழந்தைகளுக்கு மோதிரங்களை வழங்கினர்.
இந்தச் சம்பவங்களைச் சுட்டிக்காட்டி, தமிழகத்தில் மின்தடை அதிகரித்து வருவதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. இந்தச் சூழலில், சென்னையில் உள்ள தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர்களின் அறைகளிலேயே நேற்று காலை மின்தடை ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் மேலும் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.
யூனிட் ரூ.35 க்கு மின்சாரம் கொள்முதல் எழுந்த சர்ச்சை
தமிழகத்தில் மின்வெட்டைச் சமாளிக்கவும், அதிகரித்து வரும் மின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யவும் தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, தனியார் மின் உற்பத்தி நிறுவனங்களிடம் இருந்து மின்சாரம் கொள்முதல் செய்வதற்கான மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
அக்டோபர் 15 முதல் 31 ஆம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில், மாலை நேரம் முதல் நள்ளிரவு வரை ஏற்படும் அதிகபட்ச மின் தேவையைச் சமாளிப்பதற்காக மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அவசரத் தேவையின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும் இந்தக் கொள்முதலில், எரிவாயு மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரத்துக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு ரூ.35 வரை விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விலை தொடர்பாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். தமிழகத்தின் மின் உற்பத்தி மற்றும் கொள்முதல் திட்டங்கள் குறித்து அரசியல் கட்சிகளிடையே விவாதம் தீவிரமடைந்துள்ளது.
மெகா ஊழல் என எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு
இதுகுறித்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்ட அறிக்கையில், தமிழக வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவுக்கு ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.35 வரை அதிக விலைக்கு வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்படுவதாகக் குற்றம்சாட்டினார்.
மின்சாரக் கொள்முதலில் மிகப்பெரிய முறைகேடு நடைபெறுவதாக மக்கள் பேசுவதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் வெற்றி மெகா வசூல் திட்டத்தை தொடங்கிவிட்டதாகவும் விமர்சித்தார்.
ஏற்கெனவே பல லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனில் உள்ள தமிழக மின்சார வாரியத்தை மேலும் கடனில் மூழ்கடித்து, இறுதியில் தனியாரிடம் ஒப்படைக்க அரசு திட்டமிடுகிறதோ? என்ற சந்தேகம் மக்களிடையே எழுந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். அதிக விலைக்கு மின்சாரம் வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தைக் கைவிட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.
செந்தில் பாலாஜி கேள்வி
முன்னாள் மின்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியும் மின்சாரக் கொள்முதல் விவகாரம் தொடர்பாகக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் ஆட்சிக்கு வந்து ஐந்து மாதங்களாகியும் மின்தடைப் பிரச்சனையைத் தீர்க்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. மின்தடைப் பிரச்சனைக்குத் தீர்வு காண்பதற்கு பதிலாக, பஞ்சாப் மாநிலத்தில் 15 மணி நேரம் மின்தடை ஏற்படுவதாகக் கூறி அமைச்சர் மின்வெட்டு பிரச்சனையை திசை திருப்புகிறார்" என்றார்.
மேலும், திமுக ஆட்சியின்போது ஒரு யூனிட் மின்சாரம் ரூ.20-க்கு கொள்முதல் செய்யப்படுவதாக நிர்மல் குமார் குற்றஞ்சாட்டியதை சுட்டிக்காட்டிய செந்தில் பாலாஜி, தற்போது ஒரு யூனிட் ரூ.35 வரை கொடுத்து மின்சாரம் வாங்குவது எப்படி எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்
எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டுகளுக்குப் பதிலளித்த மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார், மின்சாரக் கொள்முதல் தொடர்பான விளக்கங்களை அளித்தார்.
அதில், மின்சாரக் கொள்முதலுக்காக 3,500 மெகாவாட் அளவுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டுள்ளதாகவும், விலை மற்றும் மின்சார இருப்பு உள்ளிட்ட அம்சங்களைப் பரிசீலித்து 1,500 மெகாவாட் மின்சாரத்தை மட்டுமே வாங்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
மேலும், யூனிட் ரூ.35 என்ற விலை எரிவாயு மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரத்துக்கானது மட்டுமே என்றும் விளக்கமளித்தார். இந்தக் கொள்முதலால் நாளொன்றுக்கு சுமார் ரூ.5 கோடி கூடுதல் செலவு ஏற்படலாம் என்றும், மின்வெட்டைத் தவிர்ப்பதே இந்த நடவடிக்கையின் நோக்கம் என்றும் தெரிவித்தார்.
அக்டோபர் 15 முதல் 31 ஆம் தேதி வரை மாலை 6 மணி முதல் நள்ளிரவு 12 மணி வரையிலான காலகட்டத்தில் பயன்படுத்துவதற்காக 1,500 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நீண்டகால மின்சாரக் கொள்முதல் ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படாததால், தற்போது அவசரத் தேவைக்காக மின்சாரம் வாங்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் குற்றம்சாட்டினார்.
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இதற்கிடையே, இந்த மாதம் 4,000 முதல் 5,000 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்வதற்கான நீண்டகால ஒப்பந்தப்புள்ளியும், ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 1,500 முதல் 2,000 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியும் வெளியிடப்படும் என்றார். மேலும், 2028-29 ஆம் ஆண்டுக்குள் கூடுதலாக 6,000 முதல் 8,000 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.
மின்தடை ஒருபுறம்; மின் கட்டணக் கணக்கீட்டிலும் புகார்
மின்சாரக் கொள்முதல் விவகாரம் அரசியல் ரீதியாக விவாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், வீடுகளில் மின் கட்டணம் திடீரென அதிகரிப்பதாக பொதுமக்கள் தொடர்ந்து புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, வழக்கமான பயன்பாட்டைக் காட்டிலும் மின் கட்டணம் அதிகமாக வருவதாகப் புகார்கள் எழும் வீடுகளில் மின் அளவீடுகளை மறுசரிபார்க்கும் நடவடிக்கையை மின்வாரியம் மேற்கொண்டு வருகிறது.
மின் பயன்பாடு, மின் அளவீடு, கட்டணக் கணக்கீடு ஆகியவற்றில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளுக்கான காரணங்களைக் கண்டறிந்து, உரிய முறையில் கட்டணம் கணக்கிடப்படுவதை உறுதி செய்வது அவசியமாகியுள்ளது.
தீர்வு எப்போது?
தமிழகத்தில் அதிகரித்து வரும் மின் தேவையைச் சமாளிக்கக் கூடுதல் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்வதாக அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதே நேரத்தில், ஒரு யூனிட் மின்சாரத்துக்கு ரூ.35 வரை செலவிடும் திட்டம் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளன.
மின்தடையைத் தவிர்க்கும் நடவடிக்கைகள், நீண்டகால மின்சாரக் கொள்முதல் ஒப்பந்தங்கள், மின் கட்டணக் கணக்கீட்டில் ஏற்படும் புகார்களுக்கான தீர்வு எனப் பல்வேறு அம்சங்கள் தற்போது கவனம் பெற்றுள்ளன.
மின்சாரக் கொள்முதலுக்கான செலவு, மின் விநியோகத்தின் சீரான தன்மை, பொதுமக்களின் மின் கட்டணச் சுமை ஆகிய மூன்றையும் அரசு சரி செய்ய வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் தற்போதைய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.