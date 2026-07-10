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முதல்வர் விஜய் கரூரில் பேசியது அரசுப் பள்ளியில் நேரடி ஒளிபரப்பு; திமுக, பாஜக கடும் கண்டனம்

பள்ளி வளாகத்தில் அரசியல் செய்யக்கூடாது என்று ஊடகங்களுக்கு ஒப்புக்கு பேட்டி கொடுத்துவிட்டு, திரைமறைவில் நாடகமாடுவதை தவெக அரசு நிறுத்த வேண்டும் என திமுக விமர்சித்துள்ளது.

அரசு பள்ளி ஒன்றில் ஒளிபரப்பப்பட்ட முதல்வரின் உரை
அரசுப் பள்ளி ஒன்றில் ஒளிபரப்பப்பட்ட முதல்வரின் உரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 10, 2026 at 8:55 PM IST

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கரூர்: கரூரில் நடைபெற்ற முதல்வரின் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி, அரசு பள்ளியில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டதற்கு திமுக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன.

தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்று கரூரில் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். இதில் பேசிய முதல்வர், கரூர் சம்பவத்திற்கு முறையான பாதுகாப்பு அளித்தாக போலீசாரும், அதற்கு பின்னணியில் திமுகவும் இருந்ததாக குற்றஞ்சாட்டினார்.

இதனிடையே, முதல்வரின் இந்த பேச்சு கிருஷ்ணராயபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட அரசுப் பள்ளி ஒன்றில் நேரடி ஒளிப்பரப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வீடியோவுக்கு இணைய தளங்களில் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், அரசு பள்ளியில் முதல்வர் நிகழ்ச்சி நேரடி ஒளிப்பரப்பு செய்யப்பட்டதற்கு திமுக, பாஜக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன.

திமுக வெளியிட்டுள்ள கண்டன பதிவில், "பள்ளிக்கூடம் அறிவை வளர்க்கத்தான், உங்கள் அரசியல் புகழ் பாடுவதற்கு அல்ல. தொடர்ந்து அரசுப் பள்ளிகளில் தங்கள் அரசியல் கைவரிசையைக் காட்டி வந்த தவெகவினர், இன்று உச்சகட்டமாக முதலமைச்சர் விஜய் பேசுவதை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்து அராஜகம் செய்துள்ளனர். சிறு பிஞ்சு நெஞ்சுகளில் உங்கள் சுயநல அரசியல் நஞ்சை விதைக்க உங்களுக்கு எவ்வளவு துணிச்சல்?

ராஜ்மோகன் அவர்களே, ஆங்கரிங் வேலை செய்வதற்கு மட்டும்தான் இருக்கிறீர்களா அல்லது உண்மையிலேயே நீங்கள்தான் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சரா? பள்ளி வளாகத்தில் அரசியல் செய்யக்கூடாது என்று ஊடகங்களுக்கு ஒப்புக்கு பேட்டி கொடுத்துவிட்டு, திரைமறைவில் நாடகமாடுவதை நிறுத்துங்கள். உங்கள் வெற்று பேட்டிகளால் இங்கே எந்த மாற்றமும் வரப்போவதில்லை. குழந்தைகளிடம் அரசியல் விளம்பரம் தேடும் இந்தத் தரங்கெட்ட செயலை செயலிலும் தடுத்து நிறுத்திக் காட்டுங்கள்.

அரசியல் செய்ய ஆயிரம் மேடைகள் இருக்கின்றன, அங்கே போய் உங்கள் புகழைப் பாடிக்கொள்ளுங்கள். வகுப்பறைகளை உங்கள் சுய விளம்பரக் களமாக மாற்ற நினைத்தால் தமிழ்நாட்டு மக்கள் சும்மா இருக்க மாட்டார்கள்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாஜக வெளியிட்டுள்ள கண்டன பதிவில், "அரசுப் பள்ளிகளில் அரசியல் நிகழ்ச்சிகள் எதையும் நடத்தக் கூடாது என்றும், குழந்தைகளுக்கு ஆரோக்கியமான கல்வி எந்த அளவுக்கு அவசியம் என்பது குறித்தும் நேற்றைய தினம் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் 2 பக்க நீளத்திற்கு இலக்கிய நயத்துடன் வெளியிட்ட அறிக்கையை பார்த்து ஒரு கணம் புல்லரித்தது. ஆனால், அமைச்சர் சொல்லி 24 மணி நேரம் கூட ஆகவில்லை. இன்றைக்கு முதல்வர் விஜய், அமைச்சர் ராஜ்மோகன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சி அரசுப் பள்ளியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இது அரசியல் நிகழ்ச்சி இல்லையா? மாணவர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பா? மாணவர்கள் மத்தியில் அரசியலைப் புகுத்தி என்ன சாதிக்கப் போகிறீர்கள்? எதற்காக இந்த நாடகம்?" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

OPPOSITION
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அரசு பள்ளியில் நேரடி ஒளிப்பரவு
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