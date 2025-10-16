ETV Bharat / state

சிறுநீரக முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை! ஈபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு!

சிறுநீரக முறைகேடு தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் இன்று சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கொண்டு வந்து பேசினார்.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி - கோப்புப்படம் (X/@EPSTamilNadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 16, 2025 at 2:31 PM IST

சென்னை: நாமக்கல் மாவட்டத்தில் சிறுநீரக முறைக்கேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது இதுவரை தமிழ்நாடு அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என எதிர்க் கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

சுமார் 6 மாதங்களுக்குப் பிறகு அக்டோபர் 14 அன்று கூடிய தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின், மூன்றாவது நாளான இன்று அதிமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் ‘கிட்னி ஜாக்கிரதை’ என்ற பேட்ஜ் அணிந்து வந்திருந்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து சட்டப்பேரவையில் இன்று சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கொண்டு வந்து பேசினார்.

அப்போது, நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையத்தில் நலிவடைந்த ஏழை விசைத்தறி தொழிலாளர்களின் வறுமையை பயன்படுத்தி, பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி, மற்றும் ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஒரு தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிறுநீரக முறைகேடு நடைபெற்றதை விசாரணை குழு உறுதி செய்ததாக சுட்டி காட்டினார்.

முறைகேடாக சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை குறித்து அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு விசாரணை குழு அளித்த அறிக்கையின் படி, அந்த மருத்துவமனைகளின் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவர்கள் மீதும் இந்த அரசு இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனவும் எடப்பாடி பழனிசாமி சுட்டிக்காட்டினார்.

மாறாக சிறப்பு விசாரணை குழு குறித்து, உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பை எதிர்த்து, இந்த அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ததாக குறிப்பிட்ட எடப்பாடி பழனிசாமி, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை அளித்த தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்ததாக குறிப்பிட்டார்.

மேலும், உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு அமைத்த சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணையை மேற்கொள்ள, தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.

இதையும் படிங்க: கரூர் விவகாரத்தில் முதல்வர் பேச்சு முன்னுக்கு பின் முரணாக உள்ளது - அண்ணாமலை!

தொடர்ந்து, பள்ளிப்பாளையம் பகுதியில் ஏழை விசைத்தறி தொழிலாளர்களின் வறுமையை பயன்படுத்தி சிறுநீரக முறைகேடு செய்து பல கோடி ரூபாய் கொள்ளை அடித்தவர்கள் யார் என்பதையும், சிறுநீரக முறைகேட்டில் சம்பந்தப்பட்ட தனியார் மருத்துவமனை மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவர்கள் மீதும், சான்றிதழ் அளித்த அதிகாரிகள் மீதும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தினார்.

