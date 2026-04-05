திமுக வேட்பாளரான அமைச்சர் கீதா ஜீவனுக்கு எதிராக தூத்துக்குடி உப்பள தொழிலாளர்கள் போர்க்கொடி
தூத்துக்குடியில் ரூ.5,200 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய கப்பல் கட்டும் தளம் அமைக்கப்படும் என்று தமிழக அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
Published : April 5, 2026 at 6:13 PM IST
தூத்துக்குடி: தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் விதத்தில் திமுக அரசு கப்பல் கட்டும் தளத்தை அமைக்கும் முயற்சியை முன்னெடுத்துள்ளதாக குற்றம்சாட்டியுள்ள தூத்துக்குடி உப்பள தொழிலாளர்கள், திமுகவினர் ஓட்டு கேட்டுக் கொண்டு தங்கள் பகுதிக்கு வரக்கூடாது எனவும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளனர்.
தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட முள்ளக்காடு பஞ்சாயத்து பகுதிக்கு உட்பட்ட பொட்டல் காடு, சவேரியார், கோவளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த சிறு உப்பு உற்பத்தியாளர்கள் முள்ளக்காடு கோவளம் கடற்கரை அருகே உப்பு உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த தொழிலை நம்பி இப்பகுதியில் சுமார் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட உப்பள தொழிலாளர்கள் உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இப்பகுதியில் கப்பல் கட்டும் தளம் அமைப்பதற்காக திமுக அரசு கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு கொரிய நாட்டைச் சேர்ந்த கார்ப்பரேட் நிறுவனம் ஒன்றுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. இதைத்தொடர்ந்து இதற்காக சிப்காட் நிறுவனம் மூலம் உப்பு உற்பத்தியாளர்களின் நிலத்தை எந்தவித கருத்து கேட்பு கூட்டமும் நடத்தாமல் கையகப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு உப்பு உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் உப்பள தொழிலாளர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதைத்தொடர்ந்து இன்று அவர்கள், கப்பல் கட்டும் தளம் என்ற பெயரில் சிப்காட் நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வரும் திமுக அரசை கண்டித்தும் கருப்பு கொடியுடன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மேலும், தூத்துக்குடி சட்டமன்றத் தொகுதி திமுக வேட்பாளரான அமைச்சர் கீதா ஜீவன் மற்றும் திமுகவினர் தங்கள் பகுதிக்கு ஓட்டு கேட்டு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடக் கூடாது என்று கண்டிப்பாக தெரிவித்துள்ள அவர்கள், திமுக அரசுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர். இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.
முள்ளக்காடு, சவேரியார்புரம், அத்திமரப்பட்டி, பொட்டல்காடு ஆகிய பகுதிகள் தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதிக்குள் வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மத்திய அரசின் 'கப்பல் கட்டுமான தொகுப்புகள் திட்டத்தின் கீழ், தூத்துக்குடி துறைமுகம் அருகே 1,800 ஏக்கர் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு, 3,000 ஏக்கரில் கப்பல் கட்டுமான தளம் அமைக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இதேபோல் 2026-27 தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட்டில் தூத்துக்குடியில் ரூ.5,200 கோடியில் புதிய கப்பல் கட்டும் தளம் அமைக்கப்படும் என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அறிவித்தார்.