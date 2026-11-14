கடலூரில் 35,647 கோழிகள் உயிரிழப்புக்கு பறவைக் காய்ச்சலே காரணம் - 1 கி.மீ. சுற்றளவில் கோழிகளை அழிக்கும் பணி தீவிரம்
பாதிக்கப்பட்ட கோழிப் பண்ணையில் கோழிகளை அழித்தல் மற்றும் உயிரிழந்த கோழிகளை அப்புறப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
Published : November 14, 2026 at 2:48 PM IST
சென்னை: கடலூர் அருகே பண்ணைகளில் 35,647 கோழிகள் உயிரிழந்ததற்கு பறவைக் காய்ச்சலே காரணம் என மத்திய அரசு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து 1 கி.மீ. சுற்றளவிலுள்ள கோழிகளை அழிக்கும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசின் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், "கடலூர் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி வட்டம், கிருஷ்ணாபுரம் ஊராட்சி, கட்டியன்குப்பம் கிராமத்திலுள்ள கோழிப்பண்ணையில் பறவைக் காய்ச்சல் (H5N1) பாதிப்பு இருப்பது தொடர்பான ஆய்வக உறுதிப்படுத்தல் முடிவு 13.11.2026 அன்று பெறப்பட்டது. இதையடுத்து, நோய் பரவலைத் தடுப்பதற்கான கட்டுப்பாட்டு மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை கால்நடை பராமரிப்புத் துறை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
நோய் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்ட பின்னணி
கடந்த 30.10.2026 அன்று, கடலூர் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி வட்டம், தியாகவல்லி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட தாமனம்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள கோழிப்பண்ணையில் திடீரென கோழிகள் உயிரிழப்பதாகத் தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, கால்நடை மருத்துவக் குழுவினர் உடனடியாக பாதிக்கப்பட்ட பண்ணைக்குச் சென்று முதற்கட்ட ஆய்வு மேற்கொண்டு, பாதிக்கப்பட்ட கோழிகளிடமிருந்து உரிய மாதிரிகளைச் சேகரித்தனர். அந்த மாதிரிகள் ஆய்வுக்காக நாமக்கல்லில் உள்ள கோழி நோய் கண்டறியும் ஆய்வகத்துக்கு (PDDL) அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
தொடர்ந்து, அருகிலுள்ள கோழிப் பண்ணைகளிலும் கோழிகள் அதிக அளவில் உயிரிழப்பதாகத் தகவல் கிடைத்தது. இதுவரை 13.11.2026 நிலவரப்படி, மொத்தம் 35,647 கோழிகள் உயிரிழந்துள்ளன. இதையடுத்து, நோய் பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் கண்காணிப்பு மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டன.
நோய் பரவலைத் தடுக்க மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள்
- உயிரிழந்த கோழிகள் அனைத்தும் நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி அறிவியல் முறையில் ஆழமாகப் புதைக்கப்பட்டு அப்புறப்படுத்தப்பட்டன.
- பாதிக்கப்பட்ட பண்ணைகளில் இருந்து மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு, ஈரோடு மற்றும் நாமக்கல்லில் உள்ள கோழி நோய் கண்டறியும் ஆய்வகங்கள் மற்றும் சென்னை மாதவரத்தில் உள்ள மத்தியப் பல்கலைக்கழக ஆய்வகத்துக்கு (CUL) அனுப்பப்பட்டன.
- பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள அனைத்து கோழிப்பண்ணைகளும் தீவிரக் கண்காணிப்பின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டன.
- நோய் பாதித்த பண்ணைகளுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் கோழிகளைக் கொண்டு செல்வதற்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன.
- முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, உயிருடன் உள்ள கோழிகளுக்கு VIRKON-S என்ற கிருமி எதிர்ப்பு மருந்து வாய்வழியாக வழங்கப்பட்டது. மேலும், பண்ணைகளிலும் இம்மருந்து தெளிக்கப்பட்டது.
ஆய்வகப் பரிசோதனையில் H5N1 உறுதி
கடந்த 05.11.2026 அன்று, கோழியின் உடல் மாதிரி மேலதிக ஆய்வுக்காக மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் போபாலில் உள்ள தேசிய உயர் பாதுகாப்பு விலங்கு நோய்கள் நிறுவனம் (NIHSAD) ஆய்வகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
இதன் முடிவில், குறிஞ்சிப்பாடி வட்டம், கிருஷ்ணாபுரம் ஊராட்சி, கட்டியன்குப்பம் கிராமத்திலுள்ள கோழிப்பண்ணையில் அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய பறவைக் காய்ச்சல் (H5N1) தொற்று இருப்பது 13.11.2026 அன்று உறுதி செய்யப்பட்டது.
கோழிகளை அழிக்கும் பணி தீவிரம்
H5N1 பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பாதிக்கப்பட்ட பண்ணை மற்றும் அதன் மையப்பகுதியிலிருந்து 1 கி.மீ. சுற்றளவில் உள்ள கோழிகளை மனிதாபிமான முறையில் அழிக்கும் நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
அழிக்கப்படும் கோழிகள் அனைத்தும் அரசால் ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் ஆழமான குழி தோண்டிப் புதைக்கப்படுகின்றன. மேலும், கிருமி பரவலைத் தடுக்கும் வகையில் ப்ளீச்சிங் பவுடர் பயன்படுத்துதல் உள்ளிட்ட உயிரிப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
பறவைக் காய்ச்சலைக் கட்டுப்படுத்தவும், நோய் பரவலைத் தடுக்கவும் மத்திய அரசின் 2021ஆம் ஆண்டு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி அனைத்து நடவடிக்கைகளும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
தொடர் கண்காணிப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்
பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்கள் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள கோழிப்பண்ணைகளில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடன் இணைந்து தீவிரக் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேலும், கோழிகள் உயிரிழப்பது தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுவதுடன், வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டால் உடனடியாகத் தெரிவிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட பண்ணைகளிலிருந்து கோழிகளைக் கொண்டு செல்வதற்கு முழுமையான தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அருகிலுள்ள கோழிப்பண்ணைகளையும் கால்நடை மருத்துவக் குழுவினர் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர். பாதிக்கப்பட்ட கோழிப்பண்ணைகளில் தூய்மைப் பணி, கிருமிநாசினி தெளித்தல் மற்றும் புகைமூட்டம் மூலம் கிருமி நீக்கம் செய்தல் உள்ளிட்ட பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.
நோய் மேலும் பரவாமல் தடுப்பதற்கான உயிரிப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுடன் இணைந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தல்
கடலூர் மாவட்டத்தில் கால்நடை பராமரிப்புத் துறை, மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மேற்பார்வையில் நிலைமையைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறது. தற்போது நோய் பாதிப்பு, கடலூர் மாவட்டத்தில் குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதிக்குள் மட்டுமே கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மற்ற பகுதிகளில் இதுவரை நோய்த்தொற்று உறுதி செய்யப்படவில்லை. எனவே, பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை.
மேலும், பறவைகள் வழக்கத்திற்கு மாறாக உயிரிழப்பது தெரியவந்தால், உடனடியாக அருகிலுள்ள கால்நடை மருத்துவமனைக்குத் தகவல் தெரிவிக்குமாறு பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். கோழிப்பண்ணை உரிமையாளர்கள் அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைத் தவறாமல் பின்பற்றுவதுடன், நோய் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
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தற்போதைய நிலவரம்
பாதிக்கப்பட்ட கோழிப்பண்ணையில் கோழிகளை அழித்தல் மற்றும் உயிரிழந்த கோழிகளை அப்புறப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. தொடர்ந்து தூய்மைப்படுத்துதல், கிருமிநாசினி தெளித்தல் மற்றும் புகைமூட்டம் மூலம் கிருமி நீக்கம் செய்தல் ஆகிய பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதுவரை மொத்தம் 1,550 கோழிகள் மனிதாபிமான முறையில் அழிக்கப்பட்டுள்ளன. பாதிப்பு மையமாக உள்ள கோழிப்பண்ணை மற்றும் அதன் 1 கி.மீ. சுற்றளவிலுள்ள கோழிகள் அனைத்தையும் (100 சதவீதம்) அழிக்கும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள அனைத்து கோழிப்பண்ணைகளிலும் தீவிரக் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. கோழிகளைக் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் உயிரிப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் கடுமையாகப் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன.
மேலும், நோய் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், பொதுமக்கள் அச்சப்படுவதைத் தவிர்க்கவும் துண்டுப் பிரசுரங்கள் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
மத்திய அரசின் 2021ஆம் ஆண்டு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி, மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் இணைந்து நோய் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன" என கால்நடை பராமரிப்புத் துறை தெரிவித்துள்ளது.